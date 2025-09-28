Rechazar la solicitud de Mahathir, Anwar Ibrahim sigue siendo la ley de Trump a Malasia a fines de octubre

Kuala Lumpur, Viva – Primer Ministro de Malasia Anwar Ibrahim afirmó su decisión de invitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo A la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, 26-28 de octubre, a pesar de las fuertes críticas del ex primer ministro Mahathir Mohamad.

En un mensaje de video cargado en las redes sociales el sábado 27 de septiembre de 2025, Mahathir instó al gobierno a cancelar la invitación. Acusó a Washington de continuar sosteniendo Israel con fondos, armas y asistencia militar «para perpetuar el asesinato de los residentes Palestina. «

Mahathir evaluó que el movimiento de Anwar para dar legitimidad a Trump, el presidente de los Estados Unidos que llamó «apoya abiertamente y permite crímenes contra la humanidad actualmente cometidos por Israel contra el pueblo palestino».

Ex primer ministro de Malasia, Dr. Mahathir Mohamad

Esta presión apareció en medio del conflicto de Gaza que continuó surgiendo casi dos años después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas en Israel e hizo que más de 200 personas fueran rehenes. La campaña militar a cambio Israel mató a decenas de miles de palestinos y expulsó a millones de personas de sus hogares, cosechando críticas internacionales.

La presión global sobre Israel está aumentando, y Francia se unió recientemente a Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal para reconocer oficialmente al estado palestino.

Pero Anwar no se movió. Hablando en Sabah el mismo día, enfatizó la invitación a Trump en realidad abrió espacio para Malasia Para levantar el problema palestino en la etapa regional.

«Malasia ha estado defendiendo francamente a Palestina y Gaza, pero al mismo tiempo, usamos caminos diplomáticos. Somos libres de hablar porque somos una nación independiente y digna. Sin embargo, también debemos ser sabios para establecer la amistad», dijo Anwar, citado Nombrado.

«Es por eso que las negociaciones son muy importantes. Nuestras voces siempre mantendrán la verdad y la justicia, pero de manera sabia y estratégica».

Afirmó que Malasia no tenía relaciones diplomáticas con Israel y durante mucho tiempo había sido defensor de la voz de la lucha palestina.

Anwar agregó, el llamado para romper la relación con los Estados Unidos no era realista porque ignoraba los intereses de la economía de Malasia, especialmente en las exportaciones de alta tecnología. Y en realidad podría dañar a la gente.

«Las exportaciones de semiconductores de Malasia solo a los Estados Unidos alcanzan miles de millones de ringgit. Decenas de miles de malayos trabajan en este sector. Si rechazamos la relación directamente, son las personas las que sufrirán», dijo.

Como presidente de ASEAN este año, Anwar mencionó la presencia de Trump y varios otros líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping, como prueba de la posición estratégica de Malasia.

«Hace unos meses, el presidente (China) Xi Jinping visitó, y el próximo mes … Trump vendrá. Solo unos pocos países pequeños reciben tal reconocimiento. Esto demuestra que el mundo respeta a Malasia», dijo

Aun así, la presencia de Xi en la cumbre de la ASEAN todavía está en duda. Reuters informó a fines de agosto que las fuentes diplomáticas dijeron que Xi probablemente no estaría presente.

