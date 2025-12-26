Rechazando la explotación natural, Echo Nation recuerda la importancia de la justicia ecológica

Jacarta – Fiesta Ecos de la nación fotografiar la resolución para dar la bienvenida al 2026 como base ideológica y moral. Esta resolución se convierte en una brújula para que todos los elementos del Partido Gema Bangsa consoliden su fuerza hacia una declaración y una agenda. político estratégico en el futuro.

«Esta resolución no es sólo una declaración política. Es un llamado moral. Una invitación a regresar a las raíces, así como a saltar hacia el futuro de una manera más sabia», dijo el presidente general del Partido Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, en su declaración en Yakarta, el viernes 26 de diciembre de 2025.

Dijo que Gema Bangsa considera a las aldeas no como áreas periféricas, sino como el corazón de la vida de la nación. En el pueblo, la relación entre el hombre y la naturaleza sigue relativamente intacta.

«Ahí es donde se producen los alimentos, se mantiene la cultura y la vida social es independiente», afirmó.

El Partido Gema Bangsa, dijo Rofiq, manifiesta su dirección organizativa a través de un paradigma descentralizado que sitúa las aspiraciones locales en el epicentro del movimiento.

Al defender el principio de democracia interna, el partido enfatiza que la soberanía de las ideas está arraigada en la región.

Esto se logra mediante un mecanismo de toma de decisiones centrado desde abajo. Cada estructura regional tiene autonomía estratégica para gestionar la organización de acuerdo con las características socioculturales locales.

«Para nosotros, la descentralización no es sólo una opción de gestión, sino un respeto fundamental por la pluralidad de identidades indonesias», afirmó.

Gema Bangsa, prosiguió, posiciona el discurso de «Indonesia Verde‘ no es sólo una cuestión sectorial, sino una doctrina estratégica que tiene sus raíces en la lucha política hacia 2026. Gema Bangsa afirma su compromiso de mantener la integridad del ecosistema y rechaza explícitamente todas las formas de explotación natural que niegan la seguridad de las personas.

A través de un paradigma de desarrollo ecológicamente justo, Gema Bangsa considera la sostenibilidad ambiental como la base absoluta para la prosperidad a largo plazo.

Presidente del Partido Gema Bangsa, Ahmad Rofiq

«Para nosotros, la soberanía nacional y la justicia social sólo pueden lograrse en una Tierra sana y protegida», subrayó.

La Resolución de Indonesia Verde, continuó Rofiq, es una opción estratégica en medio de una situación natural incierta. Este esfuerzo también se enmarca en el contexto de devolver la política a su función más básica: proteger la vida.

Dicho esto, la política verde no va en contra del crecimiento. De hecho, sitúa el crecimiento en un marco más amplio: el equilibrio. En la política verde, el progreso economía debe ir de la mano con la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de las comunidades locales y la distribución de justicia.