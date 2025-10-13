Rechazado el juicio previo, el campamento Nadiem Makarim continúa persiguiendo pérdidas estatales en el caso de Chromebook

Jacarta – Equipo jurídico Nadiem Makarim reclamará prueba válida de las pérdidas del país en el asunto corrupción en adquisiciones Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, a pesar de que el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta rechazó la solicitud antes del juicio ex Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia.

«¿Cómo se puede nombrar a alguien sospechoso de corrupción si los resultados de la auditoría para calcular las pérdidas del estado aún no están disponibles», dijo el abogado de Nadiem, Dodi S Abdulkadir, en Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Según Dodi, su partido seguirá exigiendo pruebas legales que demuestren pérdidas estatales reales y definitivas (pérdidas reales), no sólo acusaciones o pérdidas potenciales (pérdidas potenciales) en el caso alegado contra Nadiem.

Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

Además, la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) declaró que la adquisición de computadoras portátiles Chromebook se considera normal y no se encontró ninguna diferencia entre el precio de venta de los productos o servicios y el precio básico (margen).

«Esto significa que, hasta el día de hoy, no existe ningún elemento de pérdida estatal como lo confirma BPKP, una institución autorizada por ley para llevar a cabo auditorías financieras estatales», dijo.

Por lo tanto, el abogado dijo que la decisión del juez sólo valoró aspectos procesales sin considerar el fondo del caso.

Luego, Dodi también explicó que el juicio previo sólo evaluó los aspectos formales y procesales de la determinación del sospechoso, no parte del caso principal.

«Como parte del proceso legal y del respeto a los derechos humanos de los sospechosos, los jueces también deben considerar varios aspectos que se consideran importantes para determinar a los sospechosos de corrupción», dijo.

De hecho, los dos expertos en derecho penal presentados por el fiscal y el equipo legal tenían varios argumentos similares sobre las pérdidas estatales.

El experto en derecho penal Suparji Ahmad de la Universidad Al Azhar de Indonesia, como testigo experto presentado por la Fiscalía General (Kejagung), afirmó firmemente en la audiencia previa al juicio que las pérdidas financieras del Estado en casos de corrupción deben ser reales (pérdida real), no sólo potenciales (pérdida potencial).

Esta opinión está en consonancia con la decisión del Tribunal Constitucional que enfatizó que los elementos de la pérdida del Estado deben ocurrir realmente y pueden calcularse con certeza.