‘Rebirth del mundo jurásico’, ‘The Wild Robot’ y ‘Wicked’, Ema noms de Ema

El Premios de medios ambientales ha revelado sus nominados y anfitriones para la 35ª ceremonia anual de premios. Los nominados notables este año incluyen «Jurassic World Rebirth», «The Wild Robot» y «Wicked» en el frente del largometraje, y episodios de «Abbott Elementary», «The Simpsons», «Alien: Earth», «Yellowstone», «Paradise», «Gray’s Anatomy» y «The Daily Show», entre otros, en las varias categorías de televisión.

Los premios de este año serán profesionales por la presentadora de «Love Island USA», actriz y autora más vendida Ariana Madix junto con la presentadora de la estrella «Too Hot To Hand» de Netflix y «Material de novio». Harry Jowsey.

Madix dijo en un comunicado: «Organizar los Premios EMA y crear conciencia a los proyectos que literalmente están salvando al planeta es realmente un honor. ¡Estoy emocionado de ser parte de una noche que deja brillar la sostenibilidad y pasar un buen rato en el proceso!»

Jowsey dijo: «Es realmente especial celebrar una causa tan importante en los Premios EMA este año. Me siento honrado de ser incluido en esta noche especial, compartir algunas risas en el camino y aprender de los increíbles proyectos que se reconocen».

Ariana Madix y Harry Jowsey serán co-anfitriones de los Mediage Media Awards el 11 de octubre.

El EMAS honra las producciones de cine y televisión que han demostrado logros en la narración ambiental y la producción sostenible. Se centra específicamente en títulos con narrativas que inspiran la acción climática y ambiental. Los premios se presentan en largometrajes, documentales, series documentales, series de realidad, series infantiles, series dramáticas, series de variedades y categorías de películas para estudiantes.

Los miembros de la junta de EMA esperan asistir incluyen a Malin Åkerman, estrella de «Hunting Wives» de Netflix, que asistirá junto a sus coprotagonistas. Se unieron a ella sus compañeros miembros de la junta de EMA Madelaine Petsch, Wendie Malick, Brie García con la hermana Nikki García y Emmanuelle Chriqui, además de talento, incluidos Kathy Griffin, Selma Blair, Jenna Dewan y Caylee Cowan, la presidenta de la Junta de Ema Young Hollywood. El copresidente de la junta ejecutiva de EMA, Lance Bass, servirá como el primer productor ejecutivo de celebridades de la gala.

Los premios tendrán lugar el 11 de octubre en el Radford Studio Center en Los Ángeles.

Los nominados son los siguientes:

Largometraje

Renacimiento mundial jurásico – Universal Pictures, Amblin Entertainment

– Universal Pictures, Amblin Entertainment El robot salvaje – Animación de DreamWorks, Universal Pictures

– Animación de DreamWorks, Universal Pictures Malvado – Imágenes universales

Documental

Yanuni – Fotos de Malaika

– Fotos de Malaika ¡Pulpo! – Amazon MGM Studios, Jigsaw Productions, Wells Street Films

– Amazon MGM Studios, Jigsaw Productions, Wells Street Films Los últimos rinocerontes: una nueva esperanza -National Geographic, sesenta y Six Media Inc.

Serie Paul Junger Witt Coedy

Efectos secundarios comunes «Piloto S1 EP 1» – Nada para adultos

– Nada para adultos Elementary Abbott «Voluntarios» – Warner. Bros Televisión

– Warner. Bros Televisión Los Simpsons «The Past and the Furious»: una producción de películas de Gracie en asociación con la 20ª animación de televisión

Serie documental

Las Américas «La costa del Golfo» – BBC Studios Natural History Unit, en asociación con Universal Television Alternative Studio, una división de Universal Studio Group

– BBC Studios Natural History Unit, en asociación con Universal Television Alternative Studio, una división de Universal Studio Group Mutual del reino salvaje de Omaha protegiendo a los salvajes «Pasaje seguro para ballenas» – Hearst Media Production Group, Mutual of Omaha

– Hearst Media Production Group, Mutual of Omaha Esperanza salvaje «Trueno y fuego» – HHMI Tangled Bank Studios y Red Rock Films

Serie de realidad

Top chef «Foraged in Fire» – nbcuniversal, bravo, elfos mágicos

– nbcuniversal, bravo, elfos mágicos Los visioners con Zay Harding «Skylines sostenibles» – Hearst Media Production Group, Foundation Volo

– Hearst Media Production Group, Foundation Volo Vida por debajo de cero: «Movimientos nocturnos» – Producido por BBC Studios para National Geographic

Serie infantil

Jane « Pan Troglodytes » – Apple TV+ en asociación con el entretenimiento del barco de hundimiento

« » – Apple TV+ en asociación con el entretenimiento del barco de hundimiento Misión imparable «Filtrando agua, bebés de rana y lucha contra incendios» – Hearst Media Production Group, Lyda Hill Philanthropies, Geena Davis Institute on Gender in Media.

– Hearst Media Production Group, Lyda Hill Philanthropies, Geena Davis Institute on Gender in Media. La vida de un verdadero error «Amor en el bosque» – National Geographic, plimsoll producciones

Serie dramática

Alien: Tierra «Neverland» – FX en Hulu

– FX en Hulu Yellowstone «La vida es una promesa» – Linson Entertainment, Bosque Ranch Productions, Treehouse Films, 101 Studios, MTV Entertainment Studios

– Linson Entertainment, Bosque Ranch Productions, Treehouse Films, 101 Studios, MTV Entertainment Studios Paraíso «El día» – 20th Television

– 20th Television Anatomía de Gray «Déjalo como si estuviera caliente» – Shondaland y 20th Television

Serie de variedades

The Daily Show «Nick Offerman suena la alarma: los parques nacionales de Estados Unidos están bajo ataque» – Comedy Central (Paramount)

Comedy Central (Paramount) Aventura gastronómica Colombia «Episodio S3 Taganga» – Televisión de Sony Pictures

Televisión de Sony Pictures Tiempo real con Bill Maher «S23 E13: 25 de abril de 2025: Al Gore, senador Adam Schiff, Bret Stephens»– HBO en asociación con Bill Maher Productions

En colaboración con Green Film School Alliance, The EMA Student Film Nomines son:

Película estudiantil: