Rebecca Miller Martin Scorsese docuseries

Martin Scorsese Contempla el bien contra el mal en el primer trailer de «Mr. Scorsese», Rebecca Millerde cinco partes Apple TV+ docuseries sobre el director visionario.

«¿Quiénes somos? ¿Somos intrínsecamente buenos o malos? Esta es la lucha. Y lucho con ella todo el tiempo», dice Scorsese en una voz en off como clips de sus obras más famosas, incluidos «taxista» y «toro furioso», parpadea en la pantalla. «¿A dónde vamos? ¿Qué historias queremos contar? Sabía que podía expresarme con fotos, pero tenía que encontrar mi propio camino».

La estreno del 17 de octubre en Apple TV+, «Mr. Scorsese» promete «un examen íntimo y rico en capas de una de las figuras más influyentes y enigmáticas del cine, con imágenes nunca antes vistas y entrevistas en profundidad con las más cercanas a él». Stars and collaborators featured in the docuseries include Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks and Rodrigo Prieto, along with his children, wife Helen Morris and amigos cercanos de la infancia.

Dirigida por Miller («Ella vino a mí», «Velocidad personal: tres retratos»), «Mr. Scorsese» es producido por Miller y Damon Cardasis en Round Films («Maggie’s Plan», «Iglesia del sábado»), así como la colaboradora de Miller, Cindy Tolan («étoile», «Dandelion»). Otros productores ejecutivos incluyen a Rick Yorn, Christopher Donnelly y Julie Yorn. Ron Burkle produce, con Robert Fernández y Patrick Walmsley como coproductores ejecutivos. La serie es presentada por medios expandidos y películas redondas en asociación con LBI Entertainment y Moxie Pictures.

Mire el trailer de «Mr. Scorsese» a continuación.