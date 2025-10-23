Rebecca Glashow nombrada directora ejecutiva de Tribeca Enterprises

Jane Rosenthal ha sido nombrado copresidente de la junta directiva de Tribeca Enterprises mientras la compañía detrás de uno de los festivales de cine más importantes del mundo experimenta un cambio de liderazgo.

Como parte del cambio, Rebeca Glashawun veterano ejecutivo de tecnología y medios, asumirá el cargo anterior de Rosenthal como nuevo director ejecutivo de la empresa de medios y entretenimiento propietaria y operadora del Festival de Tribeca. En su nuevo puesto, Glashow también supervisará la división de contenidos de la empresa, Tribeca Studios, su sello de distribución Tribeca Films y su productora M ss ng P eces.

Rosenthal liderará la junta junto con el presidente James Murdoch, cuya empresa, Lupa Systems, compró una participación mayoritaria en Tribeca Enterprises en 2019. Continuará dirigiendo el Festival de Tribeca hasta su 25 aniversario, que celebrará en 2026, y seguirá siendo asesora de la marca Tribeca.

La búsqueda de un nuevo director ejecutivo fue un proceso de dos años, dijo Rosenthal en una entrevista el miércoles. “Nos llevó un tiempo, pero me alegro de haberlo hecho, porque nos llevó a Rebecca, que es la pareja perfecta para nosotros en términos de lo que aporta”, dijo. «Es una neoyorquina que piensa globalmente y ha actuado globalmente mientras lideraba muchas empresas. Ha sido una impulsora de cambios en los acuerdos que ha realizado a lo largo de los años».

Rosenthal, que ha producido películas nominadas al Oscar como “The Irishman” y éxitos como “Meet the Parents”, también ha estado activo en Sphere. El verano pasado, ella produjo una versión remasterizada de “El Mago de Oz” que se estrenó en el recinto de Las Vegas y utilizó IA para ampliar el alcance de la película clásica para que pudiera caber en las enormes pantallas del cine. Rosenthal dijo que dejó su cargo de directora ejecutiva en parte para centrarse en hacer más películas para Sphere, así como para dedicar más tiempo a otros aspectos del negocio de Tribeca.

«Tendré tiempo para concentrarme más en el lado creativo y el lado de la marca de la empresa y algunos de los otros proyectos en los que no he tenido tanto tiempo para trabajar», dijo Rosenthal.

Glashow se unirá a la compañía el 1 de diciembre. Recientemente se desempeñó como directora ejecutiva de BBC Global Media & Streaming, donde supervisó la distribución global, la inversión en contenido, los canales globales y el servicio de noticias digitales BBC.com. En la BBC, Glashow ayudó a supervisar la adquisición de la participación del 50 % de ITV en BritBox International, un servicio británico especializado en streaming, así como el lanzamiento de una estrategia digital y de productos en BBC.com y la aplicación de la BBC. Glashow también ha trabajado en Comcast, Warner Bros. Discovery y Viacom. Se desempeñó como productora ejecutiva de la serie para adultos jóvenes de Netflix, “Trinkets”, que ganó un Emmy, así como de “To All the Boys: PS I Love You”.

Glashow dijo que ha sido una admiradora del festival desde hace mucho tiempo, que Rosenthal cofundó con Robert De Niro y el empresario Craig Hatkoff después del 11 de septiembre como una forma de devolver los negocios a la parte de Manhattan que aún se estaba reconstruyendo después del ataque terrorista.

«Me apasiona mucho la marca», dijo Glashow. «Asistí al primer festival y viví en Tribeca durante años. Soy un gran admirador de lo que Jane, Bob y el equipo han construido aquí».

Tribeca ha crecido mucho más allá de sus orígenes como festival en el centro y ahora incluye eventos en vivo y proyecciones en los cinco condados. Pero ha sido un período desafiante para los festivales de cine, ya que los servicios de transmisión y los estudios se han vuelto menos ansiosos por comprar películas independientes y el negocio teatral ha tenido dificultades para recuperarse de Covid. Glashow dijo que aún tiene que determinar cuál será su visión para Tribeca, pero enfatizó que la compañía y el festival aún cumplen funciones críticas en la industria del entretenimiento.

«Tribeca desempeña un papel importante en la creación y el crecimiento de una audiencia», dijo Glashow. «El poder de contar historias nunca ha sido más vital, incluso en este entorno complicado».