Rebecca Ferguson sobre la coprotagonista de ‘Idiota’ que ‘le gritó’ en el set

Rebeca Ferguson está compartiendo más detalles sobre su experiencia al chocar con un actor masculino en el set mientras filmaba una película.

En 2024, Ferguson reveló en el podcast “Reign with Josh Smith” que trabajó con un coprotagonista “idiota” que la hizo llorar después de un altercado verbal.

La actriz de “Misión Imposible”, que protagoniza la próxima película de Netflix “Una casa de dinamita”, brindó más información sobre sus comentarios virales anteriores en los que recordó haber trabajado con un actor difícil que le “gritaba”, lo que la impulsó a abandonar el set, en una entrevista reciente con el Times en el Reino Unido

“Esta persona literalmente me miraba y decía: ‘¿Te llamas actor?’”, recordó Ferguson. Ella exigió que abandonaran el set al día siguiente. «Recuerdo estar muy asustado. Y miré a esta persona y le dije: ‘Puedes largarte. Voy a trabajar para conseguir una pelota de tenis. No quiero volver a verte nunca más'».

Cuando se le preguntó si había tenido noticias del actor desde que sus comentarios se habían vuelto virales, dijo que no y que «no le importaba», y señaló que es consciente de que otras personas que han trabajado con él también «lo han pasado mal». También calificó la situación como “compleja” y que “ella no estaba libre de culpa”.

Ferguson añadió: «Empujaré a alguien debajo de un autobús frente a todo un equipo para dejar claro mi punto de vista. No aplaudo mi propio comportamiento en eso. Es un mundo realmente complicado. Le echamos mucha culpa a los matones, y cuando envejecemos, podemos entender que la gente es insegura. Cuando empiezas a defenderte, es realmente complicado. Te despiden y le dan el trabajo a otra persona».

Desde entonces, la actriz confirmó que sus comentarios no se referían a Tom Cruise, Hugh Jackman o Ryan Reynolds.

Durante la entrevista, Ferguson también reflexionó sobre actuar junto a Cruise en “Misión: Imposible”, y describió en broma al actor más famoso como un “hijo varón”, pero insistió en que lo decía en el “buen sentido”.

La pareja filmó juntas tres de las entregas de “Misión: Imposible”, en las que ella detalló lo exigente que era el papel.

«No tienes guiones y no tienes idea de hacia dónde irá, lo cual es molesto, tedioso y glorioso», explicó. «Te entrenas para una escena de acrobacias durante meses y, de repente, la cortan».

Su próximo proyecto es “Dune: Part Three”, donde regresará como Lady Jessica. Durante su entrevista, describió el guión como “fenomenal”, ya que actualmente se encuentran en medio del rodaje.

Mientras tanto, se puede ver a Ferguson asumiendo otro personaje femenino duro en su última película, “A House of Dynamite”, de Kathryn Bigelow, donde interpreta a una asistente de la Casa Blanca que es capitana de la Sala de Situación y supervisa la respuesta de Estados Unidos a las amenazas nucleares.

A pesar de tener lugar en la Casa Blanca, la actriz explicó que la película no pretende reflejar los tiempos políticos actuales, sino que plantea preguntas sobre quién tiene autoridad sobre las armas nucleares.

La película “no trata de criticar quién está a cargo, sino de cuestionar el hecho de que tenemos tal arsenal de armas nucleares en el mundo y no hablamos de ello”, explicó. «Nueve países tienen armas nucleares activas, pero sólo tres son parte de la OTAN. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un ser humano puede iniciar una guerra nuclear?»