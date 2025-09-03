Rebecca Ferguson lucha contra un nuclear

Netflix ha lanzado el trailer de «Una casa de dinamita«Un nuevo thriller político del director ganador del Oscar de» The Hurt Locker «, Kathryn Bigelow.

La película sigue a Rebecca Ferguson como Olivia Walker, una oficial de servicio senior de la sala que debe localizar la fuente de un misil nuclear solitario que se dirige hacia los Estados Unidos y detenerlo antes de que nivele Chicago.

Otros miembros del elenco incluyen Idris ElbaGabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke.

La película recibió un Ovación de pie de 11 minutos Después de su martes por la noche Festival de Cine de Venecia estreno. Elba le puso a Bigelow a sus pies mientras rodaban los aplausos. Se unieron cortésmente en los aplausos mientras Ferguson soplaba besos a la audiencia en el Teatro Sala Grande.

En un Conferencia de prensa de Venecia Más temprano en el día, Bigelow dijo a los periodistas que espera que «la película es una invitación para decidir qué hacer con todas estas armas».

«Mi respuesta sería iniciar una reducción en la reserva nuclear», dijo. «¿Cómo es la aniquilación del mundo una buena medida defensiva?»

Aunque Venecia estaba interesada en la película, Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman fue tibio. En su revisiónEscribió que el festival había entregado principalmente «películas», pero «A House of Dynamite» fue ciertamente una «película».

«O, más concretamente, una película de Netflix, aunque incluso Netflix a veces hace películas (como las que tienen en el festival de este año, ‘Frankenstein’ y ‘Jay Kelly’)», continuó. «Pero ‘A House of Dynamite’, un thriller de to-nuclear-desastre dirigido por Kathryn Bigelow, está expulsado de tantos tropos de Mor familiares que a pesar de que está tratando de ser realista sobre lo que muestra (alerta de spoiler: realmente no tiene éxito), todavía tiene la sensación de una potencia de cautela de alta gimazos de manera autoconsética».

Bigelow dirige con un guión de Noah Oppenheim. La pareja también sirve como productores junto a Greg Shapiro. Los productores ejecutivos incluyen a Brian Bell y Sarah Bremner. Jeremy Hindle y Sumaiya Kaveh sirven como coproductores.

«A House of Dynamite» viene a los cines seleccionados en todo el mundo el 10 de octubre antes de llegar a Netflix el 24 de octubre. Echa un vistazo al trailer a continuación.