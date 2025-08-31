Rebecca Donaldson, Carlos Sainz Novia: 5 Datos rápidos

Carlos Sainz está en medio de un tumultuoso par de años, comenzando en el verano de 2024 cuando se enteró de que el legendario y siete campeón mundial de la Fórmula Uno Lewis Hamilton Ha decidió saltar de Mercedes, donde había pasado los últimos 11 añosa Ferrari.

Eso significaba que el nativo de Madrid de 31 años perdería su asiento de Ferrari.

Sainz finalmente firmó un Contrato de dos años y $ 20 millones con el equipo de Williams F1. Pero todo este trastorno se produjo cuando estaba construyendo su relación con Rebecca Donaldson, a quien había comenzado a salir en 2023.

Según algunos informes de los medios, Sainz ha estado considerando una propuesta de matrimonio a su novia de 30 años este año. Pero la pareja mantiene un perfil público bajo con su relación, por lo que si el cuatro veces finalista del Gran Premio del primer lugar ha seguido o no, al menos por ahora, en secreto.

¿Quién es Rebecca Donaldson? Esto es lo que necesita saber sobre el posible prometido de Sainz.

Ella es una modelo escocesa

Donaldson nació y creció en el ciudad histórica de las escoceses centrales de Scone, una comunidad importante para la historia escocesa como el sitio de eventos importantes que datan de más de 1,000 años. Durante siglos Scone Palace era el sitio donde Los reyes escoceses serían coronados, el rey más famoso del rey Macbeth, el modelo de la vida real para el personaje en la obra de William Shakespeare del mismo nombre.

Donaldson asistió a la igualmente histórica Escuela de la Academia Perth, que afirma Para ser la «escuela más antigua de Escocia», pero a los 17 años su madre la ingresó en un concurso de modelaje en Dundee, unas 20 millas de Scone.

«Mi madre entró en mí y me sorprendió mucho cuando me enteré», Donaldson dijo en 2022. «Tuvimos que ir al ensayo para practicar bailes tipo pasarela antes de ir frente a cuatro jueces en el Teatro Gardyne».

No hace falta decir que el adolescente Donaldson ganó la competencia y su carrera estaba en la vía rápida.

🇪🇸Carlos Sainz está considerando proponerse a su novia Rebecca Donaldson. 💍👰‍♀️Bedding pronto. pic.twitter.com/zhoueTety9ev – Matthew J. Thompson🇬🇧 (@RealMjthompson) 9 de julio de 2025

Ella es amiga cercana de otra novia del conductor de F1

En 2023, cuando Sainz todavía era compañeros de equipo de Ferrari con Charles Leclerc, Donaldson desarrolló una amistad cercana Con el influencer de Instagram francés Alexandra Saint-Mleux, el otro significativo de Leclerc.

La pareja frecuentemente publica comentarios brillantes en las publicaciones de IG de alta costura del otro, aunque los seguidores de Saint-Mleux de 2.7 millones superan con creces Donaldson’s, que se encuentra en un 631,000 respetable pero no espectacular.

Ella es un millonario hecho a sí mismo

Donaldson hizo un uso eficiente de su tiempo durante la pandemia Covid 2020, aprovechando la oportunidad para lanzar Muse Activewear, una marca de moda «Athleisure» descrita como ofreciendo «ropa de gimnasio asequible y de alta calidad diseñada para» mujeres ambiciosas e inspiradas «.

La línea de ropa tiene ha tenido suficiente éxito para ayudarla a hacerla millonaria. Junto con sus contratos de modelaje, su negocio de moda le ha valido un patrimonio neto reportado de $ 1.5 millones.

Ella llama a modelar «una cosa a tiempo parcial»

Desde el comienzo de su carrera, Donaldson decidió perseguir otros intereses fuera de posar para la cámara.

«Cuando las modelos firman a una edad temprana, a menudo se les arroja en el fondo. Mira las pistas y las chicas que caminan son súper jóvenes. Tenía una ruta diferente». Ella dijo en una entrevista reciente. Elegí ir a la universidad. Estudié durante cuatro años y tengo un título de honor en marca de moda internacional. El modelado era algo a tiempo parcial para mí. En realidad estaba más interesado en el lado de la moda de las cosas. Era un estilista de moda, lo que significaba que comprendía el concepto completo de una sesión ”.

Anteriormente salió con Leonardo DiCaprio (según se informa)

Aunque Sainz y Donaldson mantienen su relación lo más privada posible, se ha informado que la pareja se reunió en 2023 cuando Donaldson fue el modelo destacado en una campaña publicitaria para el Ferrari Roma Spider Sportscar – Un vehículo que se vende aproximadamente $ 275,000.

Ese rodaje presumiblemente ocurrió más tarde en 2023, porque en enero de ese año fue Vinculado al actor de Hollywood Leonardo DiCaprio – Estrella de Titánico, Érase una vez en Hollywood, Asesinos de la luna de la flor y muchas otras películas de alto perfil.

DiCaprio tenía 48 años en ese momento. Donaldson con 27. Antes de DiCaprio, salió brevemente de la personalidad de la televisión de realidad Scott Disick, quien anteriormente tenía una relación seria con la hermana Kardashian Kourtney.