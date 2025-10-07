Rebecca Blumenstein expande las tareas de noticias de NBC en reorganización ejecutiva

Y luego había dos.

Después de presentar una estructura de tres divisiones poco ortodoxa para NBC News en 2023El principal ejecutivo que supervisa las operaciones de noticias en NBCUniversal, César Condeestá trayendo dos unidades bajo la supervisión de una sola persona.

En un memorando enviado a los empleados el lunes, Conde reveló que Janelle Rodríguez¿Quién ha supervisado «NBC Nightly News» y el servicio de transmisión en vivo? Noticias de NBC Ahora informará a Rebecca BlumensteinEl presidente de editorial de NBC News, que tiene la responsabilidad de la recolección de noticias, así como «conocer a la prensa» y «Dateline». Rodríguez continuará supervisando las operaciones que ya están bajo sus auspicios, pero ya no tendrá una línea directa para Conde, como lo había hecho en el pasado. Libby Leist, quien supervisa la franquicia «hoy» de varias horas de NBC News, continuará informando a Conde.

Conde dijo que los movimientos se hicieron para reforzar un nuevo enfoque «centrado en la historia» que «alinee aún más nuestras galardonadas salas de redacción, transmisión, digital y audio. Permitirá fortalecer la supervisión editorial en todas nuestras plataformas, construir sobre nuestra exclusiva y la narración original que distingue nuestro periodismo y expandirá el alcance de nuestro contenido de una manera única para nuestra organización». «.

La nueva estructura se dio a conocer en un día en que NBC News y MSNBC se separaron formalmente entre sí, como padre Comcast se establece sobre girar la mayor parte de sus propiedades de cable en una nueva compañía llamada Versant.

Tanto Rodríguez como Blumenstein han tenido logros notables en los últimos meses. Rodríguez supervisó una reciente transición de anclaje en «NBC Nightly News» de Lester Holt a Tom Llamas, y la transmisión ha ganado más tardes a más espectadores que el primer lugar de ABC «World News Tonight» entre los espectadores entre 25 y 54 años, la demografía más codiciada por los anuncios. Blumenstein ha supervisado la expansión continua de «Dateline» en lugares digitales como podcasts y el surgimiento de «Meet the Press» en la misma demostración del anunciante. También estaba al timón cuando «Meet the Press» se movió de Chuck Todd al moderador actual Kristen Welker.

Y, sin embargo, Rodríguez tiene más experiencia en noticias de televisión que Blumenstein, quien, sin embargo, tiene credenciales periodísticas impecables obtenidas de una carrera en el New York Times y el Wall Street Journal.

La elección de ampliar la supervisión de Blumenstein se produce a medida que las divisiones principales de TV-News están lidiando con una economía difícil a medida que los consumidores obtienen más de sus titulares e información de videos móviles y redes sociales. Otros también están aprovechando a los ejecutivos que en años anteriores podrían no ser vistos como candidatos obvios. CNN de Warner Bros. Discovery, por ejemplo, reveló recientemente la contratación de Bridget Ruane, quien ha trabajado como entrenador ejecutivo y consultor en ZRG Partners y el antiguo grupo Sucherman. Ruane fue nombrado «Jefe de Cambio Organizacional» en CNN y ha tenido la tarea de buscar «diseño operativo y organizacional y nuevas formas para que todos trabajemos juntos en nuestros objetivos compartidos», detalló recientemente el CEO de CNN, Mark Thompson, en una nota.

El deseo de sacudir la estructura ejecutiva tradicional de TV-News obtuvo un foco gigante el lunes cuando Paramount Skydance llamado Bari Weiss, un empresario de medios digitales sin historia que ejecuta una gran operación de televisión, Como editor en jefe de CBS News. La contratación de Weiss ha dado mucha atención porque ha dejado su huella como escritora de opinión, no como una recolectora de hechos convencional, y sus posiciones en varios temas parecen inclinar las noticias de CBS lejos de la postura neutral que intenta mantener.

Conde ofreció detalles sobre otras nuevas iniciativas en NBC News, señalando que se avecina un lanzamiento Para un nuevo servicio de suscripción de noticias de NBC «Eso contará con lo mejor de nuestra cobertura e incluirá nuevas ofertas premium». Se espera que ese nuevo producto apunte a los clientes móviles. NBC News también está expandiendo su reciente incursión en Sports NewsUn esfuerzo realizado a medida que NBCUniversal hace más fuertemente en los deportes con el lanzamiento de un acuerdo de derechos de la NBA de 11 años, y se prepara para la cobertura de los Juegos Olímpicos de la Copa Mundial de Super Bowl, la Copa Mundial en 2026. NBC también ha estado en conversaciones con las principales ligas de béisbol sobre la ejecución de un paquete de juegos del domingo por la noche, según dos personas familiarizadas con el asunto, que habría sido la red de redes de NBC en la mayoría de los domingos de la noche y la noche de NBA, y agregó a los dos del domingo, y se produciría el Bousball a la NBA a la NBA a la NBA y al Bousball, y que la NBC, y la mayoría de los domingos, la mayoría de los domingos de NBC, y ncfes, que albergaría la mayoría de los primeros. Juegos los domingos por la noche.

Conde también señaló que NBC News pronto lanzará una nueva campaña de marketing «que reforzará nuestra reputación de informes rigurosos basados ​​en hechos que son indispensables y accesibles en todas las plataformas para todos», que facturó como «la primera campaña de este tipo en la memoria moderna».

Conde sugirió que NBC News tendría más ideas nuevas en los meses futuros. «Nuestras prioridades estratégicas continúan centrándose en el contenido, la innovación y la cultura», dijo. Aun así, NBC News hará todo eso con dos divisiones comerciales en lugar de tres.