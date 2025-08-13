Reappones Hot cuando se le pidió que estuvieran listo para ser sospechoso en el caso de Diploma Jokowi, Abraham Samad: ¡Me opongo!

Yakarta, Viva – Ex Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Abraham Samadafirmado listo para luchar si la policía lo estableció como sospechoso en caso Supuestamente el diploma falso del presidente Joko Widodo.

«Por lo tanto, si, por ejemplo, este aparato legal es ciego, sí, es ciego manejar este caso criminal, entonces definitivamente lo lucharé en cualquier momento», dijo, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Tarifa de Abraham, el caso que lo atrapó no era solo un problema personal, sino una seria amenaza para la libertad de opinión y el espacio democracia en Indonesia.

«Porque en mi opinión, esto no se trata de mí, sino del destino del todo gente Indonesia «, dijo.

Según él, el pueblo indonesio anhela la libertad de opinión y la expresión garantizada por la Constitución. Abraham está preocupado, si se deja un caso como este, el espacio democrático se estrechará cada vez más.

«Mi razón es que esto es un silenciamiento de la libertad de opinión, la libertad de la prensa y la reducción del espacio de la democracia», dijo Samad.

Previamente informado, Abraham Samad, cumplió llamar La policía está relacionada con la acusación del diploma falso del presidente Joko Widodo.

No solo, fue acompañado por su abogado, otro ex presidente de KPK, a saber, Saut Situmorang; Evento famoso, Todung Mulia Lubis; Hasta el ex Secretario de Bumn, dijo Didu. Samad admitió que esta fue su primera llamada.

«Hoy recibí una carta para cumplir la llamada como testigo, la primera llamada y como ciudadano de esta primera citación, vine», dijo en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el miércoles 13 de agosto de 2025.

El caso se destacó después de que Roy Suryo junto con varias fiestas demandaron la autenticidad del Diploma de Bachiller en Jokowi de la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.