Reapertura después de 13 años de pausa, aquí se explica cómo comprar entradas para el planetario

VIVA – Después de una pausa de 13 años, Planetario Yakarta, ubicada en Taman Ismail Marzuki, vuelve a estar abierta al público. Esta noticia fue recibida con entusiasmo por personas que extrañan espacios de aprendizaje de ciencias con experiencias directas e interactivas.

Al reabrirse la semana pasada, también se actualizaron varias instalaciones del Planetario. Uno de ellos es el teatro del Planetario Bintang, que ahora está equipado con tecnología de visualización astronómica digital. Esta tecnología permite a los visitantes ver simulaciones del sistema solar y varios cuerpos celestes basadas en datos científicos precisos.

Desde que reanudó sus operaciones, sumado a las vacaciones escolares, el interés de la gente por visitarlo sigue aumentando. Este alto nivel de entusiasmo significa que las visitas al Planetario deben planificarse cuidadosamente, desde la reserva hasta la compra de billetes, para que la experiencia del viaje educativo siga siendo cómoda.

Entonces, ¿cómo se compran entradas para el Planetario? Al lanzar la cuenta oficial de Instagram @tim.cikini, la compra de entradas para el Planetarium Star Theatre se puede realizar en línea a través de loket.com en el enlace https://www.loket.com/event/teater-bintang_kbYU1.

La compra de entradas está abierta desde el 27 de diciembre de 2025 a las 09.00 horas. Actualmente, las entradas para el teatro solo están disponibles para proyecciones del 28 al 31 de diciembre de 2025.

«Los amigos del EQUIPO pueden escanear inmediatamente el QR o hacer clic en el enlace para obtener entradas para el espectáculo del Bintang Planetarium Theatre. La compra de entradas se abre mañana a las 09.00 WIB (27 de diciembre de 2025), queridos amigos», escribió la cuenta.

Mientras tanto, los espectáculos o representaciones en el teatro se dividen en 4 sesiones, a saber:

Espectáculo 1 (09.00 – 09.45 WIB)

Espectáculo 2 (11.30 – 12.15 WIB)

Espectáculo 3 (14.00 – 14.45 WIB)

Espectáculo 4 (16.00 – 17.15 WIB)

«¡Ven a tiempo, no dejes que pierdas tus entradas, mejor amiga! Esto también es para conveniencia mutua, los espectadores que llegan tarde no pueden entrar cuando el espectáculo ya ha comenzado», continúa el extracto de cuenta.

El Planetario también recuerda a todas las partes que la venta de entradas se realiza únicamente a través de la plataforma Loketcom.

«Vamos, tenga más cuidado y evite comprar entradas de partes o corredores no oficiales para que su experiencia visual de TIM Friends siga siendo segura y cómoda», escribió la cuenta.

Las entradas hasta el 31 de diciembre están agotadas, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, solicita la venta de entradas fuera de línea.