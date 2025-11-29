¡Realmente roto! Rich Brian inicia ‘¿Dónde está mi cabeza?’ Gira mundial en Yakarta

Jacarta – Brian rico Finalmente regresó al escenario de Indonesia. Después de darse a conocer con éxito en la escena musical internacional a través de sus obras, el rapero de Indonesia realizó su primera gira mundial de conciertos.

Lea también: ¿Qué tiene de especial la Yamaha Mio Sporty que Rich Brian muestra?



El concierto titulado ‘Rich Brian ¿Dónde está mi cabeza? Esta gira tendrá lugar el sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Internacional Beach City, como parte inaugural de su última gira mundial. ¡Vamos, desplázate más!

En este primer concierto no olvidó presentarse Rich Brian, quien es un cantante originario de Yakarta, Indonesia. Esto muestra lo orgulloso que está Rich Brian de su identidad como indonesio.

Lea también: Rich Brian se despide de Yayu Unru: gracias por ser el mejor maestro



«Mi nombre es Rich Brian, soy de Yakarta, Indonesia», dijo Rich Brian en el concierto ‘Rich Brian Where Is My Head? Tour’ en Yakarta, sábado 29 de noviembre de 2025.

Lea también: 08 de agosto Muere el rapero Rich Brian Grieves



El concierto de Rich Brian, promovido por ALOKA, se abrió con actuaciones especiales de Weird Genius y Poris. En esta noche especial, el propietario del nombre real Brian Immanuel interpretó varias de sus canciones populares, como Body High, Took a Breath, Slow Down Turbo, See Me, Cold, Oh Well y muchas otras.

«Quiero darles la bienvenida a la gira Where Is My Head? Acabo de lanzar un álbum titulado Where Is My Head», explicó Rich Brian.

Para su información, Rich Brian lanzó su último y más personal álbum y trabajó completamente en su propia dirección creativa, «¿DÓNDE ESTÁ MI CABEZA?» vía 88rising.

Este álbum es su primer lanzamiento completo desde 2019, un trabajo honesto, reflexivo y emocional que refleja el viaje de maduración y evolución creativa de Brian durante los últimos seis años.

Escrito y en gran parte de producción propia, “¿DÓNDE ESTÁ MI CABEZA?” refleja el creciente deseo de Brian de tomar el control total de su dirección artística y crear un trabajo más emocionalmente honesto. El álbum explora temas como el desamor y la recuperación, la ambición y el aislamiento, la memoria y el autodescubrimiento.

A través de las 15 canciones de este álbum, incluidas colaboraciones con Toro y Moi en «Body High», Charlotte Day Wilson y DAISY WORLD en «Is It?», y Redveil en «Bumpy Road», Brian abre el lado más vulnerable de sí mismo, desde la dolorosa angustia, la culpa por perderse momentos importantes con su familia, hasta su lucha por encontrar una identidad en medio de culturas y expectativas en conflicto.