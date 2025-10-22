Realmente no acepto que Raisa sea viuda.

VIVA – El mundo del entretenimiento de Indonesia está conmocionado por la sorprendente noticia de una pareja. raisa Y Hamish Daud. Recientemente, circularon rumores desagradables en las redes sociales según los cuales la cantante habría solicitado el divorcio contra su marido.

Este problema surgió luego de que la cuenta de chismes @rumpi_gosip subiera una captura de pantalla de un comentario de un usuario llamado @valen_tine_02, quien afirmó haber recibido la noticia directamente de una fuente confiable. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Esto está realmente arreglado. Raisa acaba de solicitar (el divorcio). Eso es realmente A1», escribió la cuenta citada el jueves 23 de octubre de 2025.

Como resultado de los rumores que se difundieron rápidamente, la columna de comentarios de Raisa en Instagram se vio inmediatamente inundada de reacciones de los fanáticos. Muchos no creen y rechazan rotundamente la noticia del divorcio de su ídolo. La razón es que cuando Raisa se casó era un día nacional de angustia en Indonesia.

«¿Realmente no aceptas que Raisa sea viuda? Justo cuando se casó era el Día Nacional del Desamor». escribió un internauta.

«Yaya, ¿es cierto que las noticias están ocupadas actualmente? ???? Espero que no».

«Hermana Yaya, por favor, la noticia es un engaño».

«¡¡Saa, diles a todos que las noticias de hoy no son ciertas!!»

Raisa y Hamish se casaron el 3 de septiembre de 2017 en una gran boda en Yakarta que fue apodada «Día Nacional del Desamor» porque muchos fanáticos masculinos se sintieron perdidos. De este matrimonio, los dos fueron bendecidos con una hija llamada Zalina Raine Wyllie, que nació en febrero de 2019.

Hasta ahora, ni Raisa ni Hamish han aportado aclaraciones oficiales sobre estos rumores.