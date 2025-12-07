





Joe Root finalmente lo hizo. Consiguió un siglo en Australia en su entrada número 30 allí y silenció a todos aquellos que dudaban de su capacidad para conseguir una tonelada allí. Lo consiguió después de que su equipo estuviera en una situación desesperada al perder dos ventanillas ante Mitchell Starc en los primeros overs del juego. Al anotar el siglo, salvó a Matthew Hayden de una situación delicada. Hayden había mostrado gran confianza en su capacidad para conseguir una tonelada y por eso había dicho que correría desnudo si no conseguía una tonelada en Australia.

Dado que Hayden es de Brisbane y el juego se desarrolla actualmente en el Gabba, no será una sorpresa si el gran tipo con el gran corazón lo invita a una barbacoa y unas cervezas en su casa al final del juego. Joe había expresado dudas sobre tener una pelota rosa para un partido de prueba entre Inglaterra y Australia. Al anotar un siglo contra la pelota rosa, también detuvo todos los comentarios sarcásticos que le habrían llegado sobre su incapacidad para anotar contra ella y es por eso que sus reservas sobre jugar con ella en una serie de Ashes.

Entra en el club de las 40 toneladas de prueba

Lo más impresionante de haber logrado el escurridizo hito fue la forma en que lo celebró. Se quitó el casco y besó la insignia, luego levantó el bate para reconocer el dugout del equipo primero y luego hacia la sección donde estaban sentados los seguidores ingleses que habían viajado millas y luego extendió las manos como para preguntar, ¿por qué tanto alboroto? Realmente elegante con humildad del viejo mundo. Tiene 40 siglos de Test Match y se une a Ricky Ponting, Jacques Kallis y Sachin Tendulkar en ese raro club exaltado.

Verlo batear fue una clase magistral sobre cómo afrontar un lanzamiento con rebote excesivo. Mientras otros intentaban alejarse y realizar tiros feos, que fallaban más de los que acertaban, el método tranquilo y sereno de Root demostró cómo todos aquellos que dicen que en campos como estos habrá una pelota con tu nombre, no saben de qué están hablando. Si un jugador tiene técnica y sobre todo temperamento, puede conseguir carreras en cualquier superficie.

Parte de la subasta IPL

Root es uno de los nombres en la lista de la mini subasta de la IPL. No juega demasiados partidos porque la creencia entre el entrenador de la franquicia y los seleccionadores del equipo es que sus métodos ortodoxos no se adaptan al formato T20. Ha demostrado con sus barridos y saques inversos que es perfectamente capaz de mantener el marcador en marcha. Será interesante ver cómo le va en la subasta.

Hay algunos jugadores que han estado disponibles por un período limitado. Francamente, si un jugador no muestra respeto por la IPL y no está disponible para todo el torneo, ni siquiera debería estar en la subasta. Si algo, además del compromiso nacional, es más importante para él, entonces no debería desperdiciarse ni un segundo de la subasta en él. La IPL es la mejor liga T20 del mundo y cualquiera que se la tome a la ligera no debería ser considerado en absoluto.

Problema en los reemplazos de lesiones

La otra cosa que toca una fibra sensible es que aquellos que no se venden en la subasta van por más de su precio base en caso de que sean elegidos como jugadores de reemplazo por lesiones más adelante en el torneo. No importa si a las franquicias les sobra dinero, pero si van a reemplazar a algún jugador, entonces tiene que ser solo a su precio base y no una rupia más, de lo contrario es una burla de la subasta anterior.

Todavía no hay límite salarial para un jugador sin tope y muchos jugadores jóvenes bastante desconocidos serán comprados por sumas de dinero, por jugar 16 días de cricket, lo que será varias veces mayor que el de un Trofeo Ranji jugador que juega por el doble de esa cantidad de días en estadios mayoritariamente vacíos. Lo triste es que la mayoría, si no todos, estos jóvenes comprados por grandes sumas de dinero apenas juegan en el torneo y se pierden después de una temporada o dos.

Eche un vistazo al primer premio que reciben todos aquellos que se han convertido en grandes jugadores de la India. Todos fueron comprados a sus precios base y, por lo tanto, estaban ansiosos por rendir y obtener más. Ahora eche un vistazo a todos los jugadores sin tope comprados por millones de rupias y vea dónde se encuentran ahora. Quizás haya una lección de eso en alguna parte.

