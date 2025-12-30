Realmente da vergüenza, por eso los vecinos hablan de ello.

Jacarta – No Safa Marwah De repente se vio arrastrado a un torbellino de problemas que involucraban a un funcionario con las iniciales RK, que se refieren a Ridwan Kamil. Safa fue acusada de tener una aventura e incluso de ser una amante, acusaciones que él inmediatamente negó enfáticamente. Admitió que estaba devastado porque su nombre fue arrastrado a chismes que, según dijo, eran completamente infundados.

En su declaración a los periodistas, Safa Marwah dijo que el tema era puro chisme y lo hizo sentir triste porque fue atacado por los internautas indonesios. Destacó que su relación con Ridwan Kamil no era más que una simple amistad. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Oh, sí. En realidad, esto es sólo un chisme. Estoy realmente triste por haber sido el objetivo equivocado de los internautas indonesios, a pesar de que él y yo sólo somos amigos», dijo Safa Marwah en Yakarta.

Safa luego explicó el comienzo de su relación con Ridwan Kamil. Dijo que solo se había visto dos veces, una de las cuales ocurrió en 2021. La reunión tuvo lugar en un evento iftar con la comunidad de motociclistas, donde Safa estaba actualmente en el centro de atención porque su motocicleta se había vuelto viral.

«Nos reunimos dos veces. Una de ellas fue en 2021 en un evento de inauguración con la comunidad de motociclistas. En ese momento mi motocicleta se estaba volviendo viral y conocí al señor Ridwan Kamil. Me tomé una foto con él porque es el gobernador de Java Occidental, ¿quién no quiere tomarse una foto?». dijo Safa.

Safa también reiteró que su relación con Ridwan Kamil es profesional y no hay relación personal fuera de eso.

«Sí, conmigo, sé profesional. En realidad, sólo un amigo», subrayó.

Sin embargo, Safa y su familia sintieron bastante el impacto de estos chismes. Admitió que se sintió avergonzado y triste porque su nombre se convirtió en tema de conversación en el barrio.

«Es realmente triste y vergonzoso. La familia también se pregunta: ‘Esto no es cierto, ¿verdad?'», dijo Safa.

También dijo que sus padres también estaban devastados porque este tema se convirtió en tema de conversación entre vecinos y grupos de WhatsApp.

«Mis padres están tristes porque vecinos y amigos hablaron de esto en WhatsApp. A pesar de que los chismes eran totalmente falsos», concluyó Safa Marwah.