Realizará el llamado del diploma de Jokowi hoy, Abraham Samad: Este es un intento de silencio

Yakarta, Viva – Ex Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Abraham SamadHoy, miércoles 13 de agosto de 2025, afirmó estar cumpliendo la convocatoria del investigador Polda Metro Jaya ser examinado relacionado con el caso de acusación grado Presidente falso Joko Widodo.

«Dios desee, vendré», dijo a los periodistas el miércoles 13 de agosto de 2025.



Abraham Samad con ex líderes de KPK en el edificio Rojo y Blanco de KPK

Aun así, Samad evaluó que este examen era una forma de cronización. También mencionó la citación matizada en un silencio de libertad de opinión.

«Y sospecho que este es un intento de criminalizarme y silenciar la libertad de opinión y expresión garantizada por la Constitución», dijo.

El caso se destaca después Roy Suryo Juntas, algunas fiestas amenazan la autenticidad de una licenciatura Brillo De la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.