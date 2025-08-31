Realizar patrullas a gran escala, el jefe de policía de Metro Ultimatum anarquista

JacartaVIVA – Polda Metro Jaya enfatizó que están listos para actuar decisivamente contra cualquiera que intente hacer disturbios en la capital.

El mensaje fue transmitido Lástima del metro de jayaInspector General Policía ASEP Edi Suheri mientras lidera la manzana patrulla Gran escala en el complejo DPR/MPR, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

ASEP afirmó, las instrucciones del presidente Prabowo Subianto y la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo eran claras, a saber, los Tni-Polri deben estar presentes para mantener el orden después de una serie de manifestaciones caóticas en los últimos días.

«Necesitamos transmitir si más tarde se encuentra que hay partidos anarquistas, tomaremos medidas y pasos medidos estrictos de acuerdo con el SOP aplicable porque nuestro objetivo principal es garantizar que la comunidad esté protegida y que la Yakarta y las áreas circundantes siguen siendo seguras y ordenadas», dijo.



Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General de Policía Asep Edi Suheri

Calmó al público para no preocuparse. Esta gran patrulla comienza desde el edificio DPR/MPR con un aparato conjunto TNI-Polri. Hay dos caminos principales de patrulla. El primer camino por Monas, Salemba, Cawang, a Tanjung Priok.

El segundo camino pasa más allá de Daan Mogot, Puri, la ciudad de Senayan, para regresar a la policía metropolitana de Yakarta. El resultado, situación Yakarta es monitoreado propicio. Los residentes continúan siendo actividades normales, mientras que los objetos vitales como Mako Brimob Kwitang están estrechamente protegidos por el aparato combinado. Según ASEP, esta patrulla es una prueba de que la policía no está trabajando sola.

«Estamos agradecidos con todas las partes involucradas por nuestro Yant Patrol que podemos hacer el apoyo total de las filas de la TNI del gobierno provincial de DKI Jakarta, líderes religiosos, líderes comunitarios y líderes juveniles y otras partes interesadas hoy en día hoy que no trabajemos en todos los interesados ​​colaborados con Kamtibmas y Jakarta esperamos que toda esta colaboración sea una clave para que la situación en la situación de Wilkum Will Met. Conducido «, dijo.