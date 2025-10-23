Realizadores chilenos de la ganadora del Oscar ‘Bear Story’ vuelven a formar equipo en ‘Brave Cat’

Los realizadores del corto animado “historia del oso”, que le valió a Chile su primer Oscar, han vuelto a formar equipo en su ópera prima, “Brave Cat”.

Dirigido por Gabriel Osorio y producido por Pato Escala, el proyecto ha sido abordado por la compañía parisina Ventas independientes en el período previo a la AFM. Osorio y Escala están haciendo la nueva película con su estudio chileno Punkrobot, que recientemente colaboró ​​con Lucas Films en el episodio “In the Stars” de “Star Wars: Visions”.

Inspirándose una vez más en la historia de Chile, “Brave Cat” cuenta la historia de Kona, una adolescente gata del bosque, que decide enfrentar sus miedos y buscar a su madre desaparecida, quien fue secuestrada por perros que trabajan para humanos. Junto con Colin, un cachorro de perro guardián abandonado, y Bernard, un viejo oso de circo fugitivo, se embarca en una búsqueda por todo el país de sus familias perdidas. A pesar de sus diferencias, Kona, Colin y Bernard permanecen juntos en un viaje salvaje que los cambiará para siempre.

Indie Sales ha presentado un adelanto de “Brave Cat” que combina una estética CGI 3D con stop-motion.

Osorio dijo que “Bear Story” se “inspiró en las historias de mi abuelo en el exilio después del golpe militar en Chile”, mientras que “’Brave Cat’ se inspira en aquellos que se quedaron: familias que aún buscan a sus seres queridos. Es el tipo de historia que nos define como estudio: una aventura sentida, hecha con mucho cuidado y habilidad, pero sobre todo, un mensaje de esperanza en tiempos de división”. Como director, dijo que se sentía “impulsado a imaginar un mundo donde el perdón nos muestra un nuevo camino”.

Eleanor Coleman, directora de animación de Indie Sales, describió el proyecto como una «película animada ambiciosa y encantadora que encarna el equilibrio perfecto entre arte y comercio, un excelente atractivo comercial y una creatividad excepcional».

«‘Brave Cat’ es una verdadera película de aventuras para todas las edades cuyo mensaje sobre el poder de la amistad y el perdón seguramente cautivará al público familiar de todo el mundo», continuó Coleman.

“Bear Story” cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Universidad de las Américas (UDLA)

Indie Sales se ha ganado una sólida reputación en la promoción de la animación desde que vendió la película nominada al Oscar y al BAFTA “My Life as a Zucchini” en todo el mundo. La compañía siguió con el éxito comercial «Richard the Stork 2» y más recientemente con la osita de cristal de la Berlinale «Maya, Give Me A Title» de Michel Gondry, así como con la película animada muda «Dandelion’s Odyssey», que se proyectó en Cannes.

La programación de Indie Sales AFM incluye “All About Corinne” de Marc Fitoussi, protagonizada por Isabelle Huppert y Sandrine Kiberlain, entre otros proyectos.