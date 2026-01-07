‘Real Time’ de Bill Maher renovado hasta 2028 en HBO

“Tiempo real con Bill Maher”ha sido renovada por dos temporadas adicionales, extendiendo la serie de entrevistas políticas hasta 2028 en HBO.

Como se anunció anteriormente, Maher volverá al aire el 23 de enero para el estreno de la temporada 24, que estará disponible por cable y HBO Max. El programa también se transmitió por CNN al día siguiente.

Transmitida los viernes por la noche, “Real Time” es una serie de actualidad y, a menudo, sin filtros, que reúne a figuras de la política, la tecnología, los medios y el entretenimiento en paneles de discusión animados y a veces tensos. Cada episodio también incluye un monólogo de Maher, una entrevista individual y el segmento editorial característico «New Rules». El segmento «Horas extras» del programa se ha convertido en un atractivo en YouTube.

Maher ha presentado “Real Time” desde 2003, después de las consecuencias de su serie anterior “Politicalmente Incorrecto”, que se emitió en Comedy Central y luego en ABC. El programa cuenta con más de 700 episodios y ha contado con invitados como Elon Musk, Bernie Sanders, Ben Shapiro, Joe Biden, Robin Williams, Nancy Pelosi, Charlie Sheen, Marjorie Taylor Green, Mark Cuban y Ben Affleck.

Maher se ha convertido en un sello distintivo de la programación de HBO, ya que encabezó su primer especial de comedia en la cadena en 1989 y acumuló 13 especiales en solitario hasta la fecha en la cadena. Su última hora, “Bill Maher: ¿Alguien más está viendo esto?”, está nominada al Globo de Oro.

“Real Time” cuenta con la producción ejecutiva de Maher, Sheila Griffiths, Dean Johnsen, Billy Martin y Marc Gurvitz. Chris Kelly es coproductor ejecutivo, Matt Wood es productor y Paul Casey es el director.