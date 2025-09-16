Real Madrid y Tottenham ganaron por poco en casa

Madrid, vivo – Real Madrid fracaso Marsella 2-1, mientras que Tottenham Hotspur Ganar 1-0 contra Villarreal en su partido en casa en la fase de la liga Campeón de la ligaMIÉRCOLES DE LA MORA MAÑANA 17 SEPTIEMBRE 2025.

Madrid anotó dos goles de un tiro penal en el estadio Santiago Bernabeu, Madrid, pero Marsella robó un gol allí, dijo la UEFA.

Kylian Mbappe puso los dos goles de Madrid para darse la vuelta después de que Marsella lideró primero desde el gol de Timothy Weah.

Madrid tuvo que jugar con 10 personas desde el minuto 72 porque Dani Carvajal fue recompensado con una tarjeta roja directamente por el árbitro debido a las violaciones que hizo.

Esta victoria hace que Madrid ocupó el cuarto lugar en la clasificación de la fase de la liga con tres puntos de un partido, mientras que Marsella está en 33 posición sin puntos.

Madrid dominó la creación de oportunidades con 28 oportunidades 15 de las cuales estaban en el objetivo, mientras que Marsella era superior a la posesión del 57 por ciento de la pelota.

Mientras tanto, Tottenham ganó por poco 1-0 sobre Villarreal debido al propio gol del equipo contrario en el Tottenham Hotspur Stadium, Londres.

El gol del jugador de Villarreal Luiz Junior cuando el juego entró en el cuarto minuto, un determinante de la buena fortuna de Tottenham.

Estos resultados hacen que el Tottenham quinto en la fase de la liga, mientras que Villarreal ocupa la posición 34.

Los resultados del partido de fase de la Liga de Campeones hasta el miércoles a las 06.00 WIB:

PSV 1 – 3 Union Saint -Gilloise

Athletic Club 0 – 2 Arsenal

Juventus 4 – 4 Borussia Dortmund

Benphic 2 – 3 Arabia

Tottenham 1 – 0 Villarreal

Real Madrid 2 – 1 Marsella.

