Real Madrid vs Real Betis en vivo esta noche, Los Blancos probados sin Mbappé

Madrid, EN VIVO – real madrid se probarán ante el público del Santiago Bernabéu cuando reciban Real Betis en la continuación Liga española temporada 2025/2026. Este partido no es sólo un partido de rutina, sino un duelo importante que podría afectar el panorama competitivo de la máxima categoría y de la zona europea.

Los Blancos todavía mantienen la esperanza en la carrera por el título de La Liga. Cada punto es crucial considerando la reñida competencia en la cima. Por otro lado, el Real Betis venía con la misión de sumar puntos para mantener su posición en la competición europea.

Los encuentros del Real Madrid con el Real Betis en las últimas temporadas han sido a menudo duros. De los últimos cinco partidos, los dos equipos han compartido puntos con mayor frecuencia. Este hecho hace que esta vez el duelo en el Bernabéu no sea fácil para los locales.

Día y fecha domingo 4 de enero de 2026

Comienza a las 22.15 WIB

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Mostrando ¿Dónde?

Transmisión televisiva de beIN Sports 1

Transmisión en vivo de beIN Sports y Vidio

Misión para llegar a lo más alto de la clasificación

El Real Madrid ocupa actualmente cómodamente la segunda posición de la clasificación con 42 puntos en 18 partidos. La victoria es un precio fijo para los blancos si quieren seguir presionando en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, el desempeño reciente del Madrid ha sido de altibajos. Aunque aplastaron a Sevilla y Alavés, también tropezaron con dos derrotas bastante asfixiantes para los madridistas.

Por otro lado, el Real Betis llegaba con la ambición de arruinar el partido de local. Situado en sexta posición con 28 puntos, el equipo de Manuel Pellegrini tiene una trayectoria de ponerle las cosas difíciles al Madrid. En los últimos cinco encuentros, los dos equipos a menudo compartieron puntos, también conocidos como empates, lo que demuestra que la defensa de los Verdiblancos es muy difícil de penetrar para la primera línea del Madrid.

Crisis de jugadores: Madrid sin pilar principal

La dura prueba para el Madrid esta vez es la ausencia de varios jugadores clave. La línea defensiva seguramente será porosa porque, según los informes, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Eder Militao están ausentes. La noticia más preocupante es, por supuesto, la ausencia de la megaestrella Kylian Mbappé, que ha reducido ligeramente el poder ofensivo del Madrid.