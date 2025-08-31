Real Madrid viajará 10 horas a Asia, desafía a Kairat Almaty en la Liga de Campeones

Almaty, Viva – Real Madrid tendrá un largo viaje a Asia para jugar el partido Campeón de la liga (UCL) 2025/26. Esta visita los llevó a Kazajstán, exactamente Kairat AlmatyUno de los debutantes en el evento europeo más élite.

Este momento estuvo en el centro de atención después de que los jugadores de Kairat Almaty celebraron los resultados de la Lotería UCL con alegría. Parecían increíbles para tratar directamente con los compañeros de clase del Real Madrid, clubes con 14 trofeos de la Liga de Campeones.

El duelo Kairat vs Real Madrid se llevará a cabo la jornada 2 en el Central Stadium, Almaty el 30 de septiembre de 2025.

Kazajstán, entre Asia y Europa

Kazajstán tiene una singularidad geográfica porque su territorio está dividido entre los continentes asiáticos y europeos. La ciudad de Almaty, la sede de Kairat, está más cerca de Asia que de Europa.

Kairat Almaty se clasificó para la Liga de Campeones

La historia del fútbol de Kazajstán también es interesante. En el período 1994-2002, Kazajstán fue miembro de la Confederación de Fútbol Asiático (AFC). Sin embargo, desde 2002 se unieron oficialmente a la UEFA para competir en Europa.

El largo viaje de Madrid

Según el mapa de viajes, la distancia de Madrid a Almaty es de alrededor de 6.070 km con un tiempo de viaje de vuelo de más de 10 horas. Este será uno de los viajes más alejados del Real Madrid en la historia de la Liga de Campeones.

Para Kairat, este partido es claramente una experiencia valiosa. No solo competirán contra el legendario club, sino que también sentirán la atmósfera de la Liga de Campeones contra jugadores estrella del mundo como Vinícius Júnior, Jude Blingham, a Kylian Mbappé.

Alto entusiasmo en Kazajstán

Se cree que esta reunión es uno de los partidos más históricos para el fútbol de Kazajstán. Se prevé que la atmósfera del estadio en Almaty esté llena, con miles de seguidores que quieren presenciar el Real Madrid para aparecer en la tierra de Asia.