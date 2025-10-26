Real Madrid-FC Barcelona

Madrid, EN VIVO – Temporada 2025/2026 desde LaLiga vuelve a presentar uno de los partidos más esperados en el mundo del fútbol: El clásico entre real madrid y fc Barcelona. Este duelo tendrá lugar el domingo (26/10) a las 22.15 horas, en el estadio del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega a este partido en la cima de la clasificación con una colección de 24 puntos, mientras que el Barcelona está justo debajo con 22 puntos, lo que significa que ganar este partido tendrá un gran impacto en la primera posición de la clasificación.

En los últimos cuatro partidos, el Real Madrid viene en una tendencia positiva, sumando cuatro victorias consecutivas.

Sin embargo, si nos fijamos en los récords del Clásico contra el Barcelona, ​​a los blancos a menudo les resulta difícil: el Barcelona aparece como un obstáculo con un récord superior en los últimos encuentros. Históricamente, de un total de 260 partidos oficiales entre ambos clubes, el Real Madrid ganó 105 veces, el Barcelona 103 y 52 partidos terminaron en empate.

Para los espectadores de Indonesia, este partido se puede ver a través de una plataforma de transmisión en vivo que tiene derechos de transmisión garantizados. Para no perderse nada, asegúrese de haber preparado el acceso y verificado la calidad de su conexión a Internet antes del inicio. Enlace de vídeo de transmisión en vivo haga clic aquí.

El Clásico siempre presenta altas tensiones, rivalidades profundas y momentos emotivos, así que prepárate para una experiencia espectacular.