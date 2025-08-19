Real Madrid es reacio a tener muchas razones a pesar de la preparación mínima

Madrid, vivo – Entrenador Real Madrid, Xabi Alonso afirmó que su equipo no buscaría razones, incluso si solo tuvieran un tiempo de preparación mínimo antes del partido de apertura. Laliga 2025/26 se resistieron Salud En el estadio Santiago Bernabeu el miércoles 20 de agosto de 2925 WIB.

El Real Madrid comenzó el entrenamiento previo a la temporada el 5 de agosto, solo 15 días antes del partido contra Osasuna. Este tiempo limitado es causado por la participación del equipo en la Copa Mundial de Clubes, lo que hace que los nuevos jugadores regresen de largas vacaciones.

«En términos de salud del jugador, después de una larga temporada, queremos tener más tiempo de preparación», dijo Alonso en una conferencia de prensa citada del sitio web oficial del club.

«Sin embargo, la realidad no es el caso. Solo dos semanas, pero no buscaremos razones. El equipo está listo para competir mañana», dijo.

Madrid había presentado una solicitud para posponer el partido contra Osasuna para obtener un tiempo de preparación adicional, pero el juez español de la Federación de Fútbol rechazó la solicitud.

Según el veredicto, aunque los jugadores tienen derecho a un descanso mínimo de 21 días, no existe la obligación de proporcionar un tiempo de preparación física adicional.

Alonso también reveló que el nuevo jugador, Franco Mastantoono, quien se unió la semana pasada después del jueves (8/14), tiene la oportunidad de aparecer contra Osasuna.

«Cuando habló por primera vez con él, su personalidad me impresionó. Solo tenía 17 años (ahora 18 años), pero era como un jugador adulto con gran confianza. No tenía miedo de unirse al Real Madrid», dijo Alonso.

«En poco tiempo, vemos que se adaptará rápidamente. Puede obtener minutos para jugar mañana. Traerá calidad, energía y espíritu de lucha típico de Argentina».

El Real Madrid ha traído cuatro nuevos jugadores al equipo principal esta temporada, incluidos Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras y Mastantuono.

Sin embargo, el Real Madrid debe enfrentar a Osasuna sin varios jugadores clave. Jude Belllingham todavía está en recuperación después del hombro, mientras que Endrick, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy también están ausentes debido a lesiones. Antonio Rudiger no puede jugar debido a la suspensión.

El Real Madrid espera aprovechar el apoyo público de Bernabeu para comenzar la temporada con la victoria, así como demostrar que el tiempo de preparación limitado no evitará sus ambiciones de defender el título de Laliga y competir en varias competiciones esta temporada. (Hormiga)