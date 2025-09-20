Real Madrid enamorado de tus reservas muertas

VIVA – Crisis del centro del campo Real Madrid Haciendo que el gigante español mirara a uno de los jugadores jóvenes Manchester United, Kobbie Mainoo. Según los informes, el mediocampista de 20 años fue el objetivo de Los Blancos para fortalecer el equipo la próxima temporada.

Mainoo experimentó una disminución en el papel en Old Trafford. Esta temporada, ni siquiera ha comenzado el partido en la Premier League y solo apareció como un sustituto cuando se enfrentó a Burnley y Manchester City. El deseo de jugar regularmente, especialmente en la temporada de la Copa Mundial, hace que Mainoo considere la opción de irse a pesar de que todavía cree que su futuro permanece en el Manchester United.

Según el informe de Fichajes, el Real Madrid está buscando un sustituto de Luka Modric y Toni Kroos que comenzaron a envejecer, y Mainoo ingresó a Radar como un candidato ideal.

Según los informes, no solo Madrid, algunos de los mejores clubes europeos también están interesados: Newcastle United, Manchester City, Bayern Munich, a Napoli. Sin embargo, Los Blancos debe preparar fondos grandes, alrededor de € 90 millones (£ 78.5 millones), si desea traer al centrocampista británico. No muchos clubes en el mundo quieren cumplir con los precios exorbitantes.

Bajo Erik Ten Hag, Mainoo se había convertido en un pilar. Pero la situación cambió drásticamente bajo el entrenamiento de Ruben Amorim, por lo que comenzó a considerar mover el club. El contrato en Old Trafford sigue siendo válido hasta 2027, pero este joven mediocampista quiere un nuevo desafío para aumentar las horas de juego.

Madrid cree que las habilidades técnicas de Mainoo pueden ser una solución para su centro del campo que está comenzando a envejecer. Aunque se prevé que el acuerdo con United sea largo y lleno de negociaciones, Los Blancos espera que los precios puedan ser más suaves para que esta transferencia se realice.