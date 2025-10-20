Real Madrid-Barcelona están empatados en la clasificación de LaLiga, ¡el Clásico de la próxima semana está de moda!

España, VIVA – La competencia en lo más alto de la clasificación de LaLiga 2025/2026 se calienta de cara al gran duelo El clásico. Dos gigantes españoles, real madrid Y BarcelonaA sólo dos puntos del encuentro en el Santiago Bernabéu el domingo 26 de octubre de 2025 a las 22.15 horas.

Lea también: Clasificación de LaLiga: el Real Madrid sigue en lo más alto, el Barcelona sigue eclipsando



El Real Madrid lidera actualmente la clasificación con 24 puntos en nueve partidos, tras lograr una estrecha victoria por 1-0 en Getafe gracias al único gol de Kylian Mbappé.

Mientras tanto, el Barcelona sigue aferrado al segundo puesto con 22 puntos, tras vencer al Girona por 2-1 con un dramático gol de Ronald Araujo en el último minuto.

Lea también: Del Ajax al Manchester United, ¡ésta es la evolución de Louis van Gaal, de quien se rumorea que entrena a la selección nacional de Indonesia!



Duelo por el Trono de LaLiga

Este encuentro podría ser un punto de inflexión en la carrera por el título. Si el Barcelona consigue una victoria en el Bernabéu, desplazará al Madrid de la primera posición. Sin embargo, si Los Blancos ganan, podría abrirse una brecha de cinco puntos, lo que daría a los hombres de Xabi Alonso una gran ventaja.

Lea también: El tema de la división en Barcelona por culpa de Lamine Yamal, esta es la respuesta de Hansi Flick



Ambos equipos están en llamas. El Madrid está invicto en los últimos cinco partidos, mientras que los blaugrana están invictos desde principios de septiembre.

Se cree que este partido será el Clásico más candente de las últimas temporadas.

«No se trata sólo de tres puntos, sino también de dominio y mentalidad», afirmó el técnico madridista, Xabi Alonso, en rueda de prensa tras el partido contra el Getafe.

Batallas Estelares y Estrategia

El Madrid todavía confía en la agudeza de Kylian Mbappé, que ha marcado ocho goles esta temporada. Estará asistido por Vinícius Jr. y Jude Bellingham en ataque.

Por otro lado, el Barcelona confía en las jóvenes estrellas Lamine Yamal y Pedri para seguir el ritmo del juego rápido de los blancos. Se espera que Xavi Hernández siga jugando un estilo de posesión del balón con presión alta desde el inicio.

El duelo en el centro del campo entre Bellingham y Frenkie de Jong será la clave del partido. Quien pueda controlar el ritmo probablemente controlará el curso del partido.

Ambiente caluroso y euforia de los fanáticos

El cartel oficial de El Clásico subido por la cuenta de Instagram @laliga inmediatamente explotó en el ciberespacio. Miles de comentarios de ambos bandos inundaron la publicación, con gritos de «¡Hala Madrid!» y “¡Visca Barça!” llenar la columna de comentarios.