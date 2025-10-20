Reacia a trabajar en una oficina, ahora la Generación Z está acudiendo en masa a este sector

Jacarta – Se está produciendo un cambio importante en el mundo del trabajo en Estados Unidos. La generación más joven también conocida como Generación Zque siempre se ha caracterizado por ser un fanático de la innovación digital y la alta tecnología, ahora ha cambiado de rumbo.

Lea también: Ministro de Finanzas: No le tengas miedo a la IA, tu trabajo está seguro pero debes mejorar



Si anteriormente trabajó en compañía Grandes empresas como Google, Amazon o Apple se consideran sueños, pero ahora muchos jóvenes titulados las eligen carrera en el sector salud.

Según un estudio reciente realizado por la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria (NSHSS), tres de cada cuatro jóvenes estadounidenses preferirían trabajar en un hospital a una gran empresa de tecnología. Este cambio no ocurrió de repente.

Lea también: Ministro de Hacienda: No hay lugar para el ego en los proyectos gigantes



Según informa Evidence Network, lunes 20 de octubre de 2025, en los últimos años, el sector tecnológico, que solía ser un símbolo de progreso y estabilidad, ahora se enfrenta a la incertidumbre. Una ola de despidos masivos en empresas como Meta, Amazon y Google ha erosionado la imagen glamorosa de la industria ante los ojos de los trabajadores jóvenes.

La investigación del NSHSS revela que existe una brecha cada vez mayor entre las expectativas de la generación más joven y la realidad del mundo laboral en la industria tecnológica. Muchos ahora rechazan carreras en TI o ingeniería de software y, en cambio, recurren a profesiones centradas en la atención y la asistencia social.

Lea también: Tener una licenciatura no es suficiente, resulta que esto es lo que más determina tu salario y tu carrera





Ilustración de atención médica

Una de las principales causas es la imagen de amenaza. AI. Los ejecutivos de grandes empresas como NVIDIA y AWS incluso admiten abiertamente que en el futuro, la necesidad de que los ingenieros puedan escribir código puede disminuir drásticamente, ya que la automatización y la inteligencia artificial se harán cargo de la mayoría de los trabajos técnicos.

Esta predicción provoca ansiedad entre las generaciones más jóvenes, especialmente entre aquellos que acaban de graduarse y quieren construir una carrera a largo plazo. Aparte de eso, la inestabilidad laboral en el sector tecnológico también es un factor determinante.

El consultor de investigación What’s The Big Data señala que la generación Z ahora desea seguridad económica más que un gran salario. Con despidos desenfrenados, altas tasas de rotación y alta presión laboral, la imagen de las empresas de tecnología como un lugar seguro y prometedor se está desvaneciendo.