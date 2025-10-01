





El gobernador de RBI, Sanjay Malhotra, anunció el miércoles que la tasa de repo permanecerá sin cambios en 5.5 por ciento. Mientras hablaba sobre la tasa de repositoría, el gobernador también destacó que debido al buen monzón y GST La racionalización de las tasas, el Banco de la Reserva de la India (RBI) ha revisado las proyecciones de crecimiento en India para el año fiscal 26 en adelante.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el año fiscal 2016 se ha revisado al alza al 6.8 por ciento, con estimaciones trimestrales del 7 por ciento en Q2 en comparación con el 6.7 por ciento anunciado antes, 6.4 por ciento en Q3 en comparación con 6.6 por ciento antes y 6.2 por ciento en Q4 en Q4 en comparación con el 6.3 por ciento anterior.

El crecimiento para el primer trimestre del próximo año financiero, FY27, se proyecta en 6.4 por ciento, que es 0.1 por ciento más alto que el 6.6 % predicho para el último trimestre del año fiscal 2016.

Teniendo en cuenta que las tensiones globales han sido un factor considerable en medio del crecimiento, las tensiones comerciales de India y los Estados Unidos han sido un factor significativo en los últimos días. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, las proyecciones de crecimiento en Q3, Q4 y Q1 de FY27 fueron revisadas hacia abajo en parte debido a las tarifas del 50 por ciento por los Estados Unidos sobre las importaciones indias.

Hablando sobre las tarifas impuestas por los Estados Unidos, el RBI Gobernador Sanjay Malhotra Dijo que los aranceles estadounidenses moderarán las exportaciones; Sin embargo, agregó que los pasos de política gubernamental pueden compensar algún impacto de los vientos en contra globales.

El gobernador señaló que la implementación de varias reformas estructurales que inducen el crecimiento, muchas de las cuales fueron anunciadas por el primer ministro Modi el 15 de agosto, incluida la racionalización de GST, se espera que compensen algunos de los efectos adversos de los anuncios externos, informó ANI.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el gobernador de RBI, Sanjay Malhotra, declaró que «el crecimiento real del PIB para este año ahora se proyecta al 6.8 por ciento. Esta es una revisión de nuestro pronóstico anterior de 6.5 por ciento. El Q2 ​​ahora se proyecta al 7 por ciento, el Q3 al 6.4 por ciento y Q4 al 6.2 por ciento. Agencia de noticias Ani.

A pesar del incierto entorno comercial global causado por arancel Anuncios y negociaciones comerciales, el Banco de la Reserva de la India (RBI) mantuvo su proyección de crecimiento del PIB para el año fiscal actual 2025-26 al 6.5 por ciento, lo que desde entonces ha sido revisado al alza al 6.8 por ciento.

