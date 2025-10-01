RBI mantiene la tasa de repositorio sin cambios en 5.5 por ciento







El Banco de la Reserva de la India Comité de Política Monetaria (MPC) ha decidido por unanimidad mantener constante la tasa de repositorio en 5.5 por ciento. El gobernador de RBI, Sanjay Malhotra, al destacar la política, indicó que la tasa de repo no se cambiará y permanecerá estacionaria al 5.5 por ciento.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el gobernador de RBI informó que el MPC se reunió el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. La reunión se organizó para deliberar sobre las condiciones económicas prevalecientes y decidir sobre la trayectoria de la tasa de interés.

Después de una evaluación detallada de la perspectiva macroeconómica en evolución, el comité de MPC votó por unanimidad para mantener la tasa de repo en 5.5 por ciento.

Gobernador de RBI Sanjay Malhotra Además, se afirmó, «el MPC votó por unanimidad para mantener la tasa de repo de políticas sin cambios en 5.5 por ciento», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Con esta decisión, la tasa de instalación de depósito permanente (SDF) también permanece sin cambios en 5.25 por ciento. La tasa de instalación marginal (MSF) y la tasa bancaria también permanecen sin cambios en 5.75 por ciento.

¿Qué son SDF y MSF?

La tasa de instalación de depósito permanente (SDF) es la tasa de interés que el RBI paga a los bancos que depositan sus fondos excedentes e irrolateralizados con el banco central durante la noche.

Mientras que la tasa de instalaciones marginales del centro de pie (MSF) se refiere a la tasa de interés penal que los bancos comerciales programados pagan cuando piden prestado liquidez durante la noche del RBI como último recurso, particularmente cuando los fondos no están disponibles en el mercado interbancario.

Destacando el telón de fondo para la decisión, Gobernador Malhotra dijo que desde la reunión de política de agosto, en medio de un entorno económico global que cambia rápidamente, también ha habido desarrollos significativos en el frente doméstico. Teniendo en cuenta el escenario actual, hemos alterado la narrativa de crecimiento e inflación en la India.

El gobernador de RBI enfatizó además que, «Desde la reunión de política de agosto, los desarrollos significativos en el frente doméstico en medio de un panorama económico global que cambia rápidamente ha alterado la narrativa sobre la dinámica de la inflación del crecimiento en la India. Alimentado por un buen monzón, la economía india continúa exhibiendo fortaleza al registrar un mayor crecimiento en Q1, según lo citado por la agencia de noticias y la agencia de noticias.

Al mismo tiempo, el gobernador de RBI, Sanjay Malhotra, también señaló que ha habido una moderación considerable en la inflación principal, proporcionando consuelo al MPC para mantener la postura de la velocidad actual.

(Con entradas de ANI)





