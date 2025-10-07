RBI a subastas de valores gubernamentales por valor de Rs 28,000 millones de rupias el 10 de octubre







El Banco de la Reserva de la India (RBI) El lunes anunció la subasta de dos valores del Gobierno de India (GOI) con un monto total notificado de Rs 28,000 millones de rupias.

Según la notificación publicada por el Banco de la Reserva, la subasta incluirá la reedición de 6.68 por ciento GS 2040 por valor de Rs 16,000 millones de rupias y 6.90 por ciento GS 2065 por valor de Rs 12,000 millones de rupias. La subasta se ha programado para el viernes 10 de octubre, y el acuerdo tendrá lugar el lunes 13 de octubre, informó ANI.

Según la notificación publicada por el gobierno, el gobierno tendrá la opción de aceptar nuevas suscripciones de hasta 2.000 millones de rupias por seguridad. La venta se llevará a cabo a través de la oficina de Mumbai del Banco de la Reserva de la India, utilizando su sistema E-Kuber de solución bancaria central.

La subasta empleará un mecanismo de precio múltiple, lo que permite ofertas competitivas y no competitivas. Las ofertas no competitivas se aceptarán entre las 10:30 y las 11:00 a.m. del 10 de octubre, mientras que las ofertas competitivas se manejarán entre las 10:30 y las 11:30 a.m. del mismo día. Los resultados se anunciarán el mismo día, y el postor ganador debe pagar antes del lunes 13 de octubre.

Los comerciantes primarios pueden presentar las ofertas para suscribir la parte de suscripción competitiva adicional (ACU) entre las 9:00 a.m. y las 9:30 a.m. del día de la subasta, 10 de octubre.

Los valores también serán elegibles para «cuando se emita» comercio entre el 7 de octubre y el 10 de octubre de 2025.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, para subastas múltiples basadas en precios, las ofertas exitosas se aceptarán en el rendimiento/precio cotizado respectivo para la seguridad. Por otro lado, para una subasta basada en precios uniforme, las ofertas serán aceptadas con el rendimiento/precio de corte aceptado en la subasta.

Según la declaración del RBI, la subasta se basará en el rendimiento para los nuevos valores y los precios de los valores que se vuelven a emitir. En el caso de un bono de tasa flotante (FRB), la subasta se basará en valores nuevos y basados ​​en precios para valores reeditados. Al momento de colocar ofertas para un nuevo FRB, el diferencial debe cotizarse en términos porcentuales.

RBI, a través de su lanzamiento, también explicó que las acciones se emitirán por un monto mínimo de Rs 10,000 y en múltiplos de Rs 10,000 a partir de entonces.

