RB17, el hipercoche loco de Red Bull al que no le importan las carreteras

Londres, VIVA – toro rojo Advanced Technologies finalmente ha presentado el diseño final del RB17, un hipercoche extremo que fue creado específicamente para la pista de carreras desde el principio. móvil Esto se desarrolló bajo la dirección de Adrian Newey, antes de que el maestro de la aerodinámica se fuera a Aston Martin el año pasado.

Lea también: Consigue una subvención para moto o coche, ¿hay que pagar gastos de traslado?



El RB17 simplemente no fue diseñado para ser legal en la calle. Todo el concepto se centra en el máximo rendimiento, una aerodinámica brutal y una sensación de conducción cercana a la de un coche de Fórmula 1.

A primera vista, el carácter del RB17 recuerda al Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Pero Red Bull lleva ese enfoque a un nivel mucho más salvaje y agresivo.

Lea también: ¡Hay un auto legendario listo para resurgir, y viene con un nuevo diseño!



Adaptado VIVA Automotriz De Carscoops, martes 6 de enero de 2026, este coche se mostró por primera vez en el Festival de la Velocidad de Goodwood a mediados de 2024. Desde entonces, el diseño ha seguido perfeccionándose hasta que finalmente apareció en su forma final.

El frente ahora utiliza un divisor de fibra de carbono que tiene un diseño más maduro. Las luces LED integradas también se han actualizado, lo que demuestra que se sigue prestando atención a los detalles a pesar de que este coche sólo se utiliza en circuito.

Lea también: ¡Echa un vistazo a los competidores del Ford Raptor R cuyos motores son cada vez más salvajes!



Los cambios más llamativos se pueden ver desde el lateral. El RB17 ahora está equipado con espejos reales y aletas de aire estilo Fórmula 1 integradas en los soportes laterales.

En el techo, Red Bull añadió una gran aleta de tiburón que sirve para mantener la estabilidad al conducir rápido. Este elemento ayuda al coche a mantener la calma al tomar curvas o seguir recto a alta velocidad.

La espalda parece aún más extrema. Las alas grandes y extendidas recuerdan al Valkyrie AMR Pro, combinadas con un túnel venturi gigante en la parte inferior.

La posición del escape también ha sufrido importantes cambios. Ahora los gases de escape salen por la parte superior del motor, ya no por la zona inferior del difusor.

Top Gear tuvo la oportunidad exclusiva de ver el RB17 en directo en las instalaciones de Red Bull en Reino Unido. Además del exterior, este vehículo también se mostró por primera vez al público en su interior.

La cabina del RB17 es muy minimalista y centrada en las carreras. El volante estilo coche de carreras está equipado con una gran pantalla digital como centro de información para el conductor.

En cuanto al motor, el RB17 no es ninguna broma. Red Bull colabora con Cosworth para presentar un motor V10 atmosférico con una cilindrada de 4,5 litros.