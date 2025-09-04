Razones y lo que se culpó a Vanenburg después de que el equipo nacional indonesio U-23 no logró derrotar a Laos

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-23 no pudo ganar en el partido inaugural de la calificación de la Copa Asiática U-23 2026. Jugando en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, miércoles 3 de septiembre de 2025, Garuda Muda solo pudo jugar 0-0 contra Laos.

De hecho, frente a miles de seguidores, Indonesia parecía mucho más dominante. Oportunidades para que se creen oportunidades a través de Toni Firmansyah, Jens RavenRafael Struick, Rayhan Hannan, a Hokky Caraka. Sin embargo, todos los experimentos fueron frustrados por el portero de Laos, Lokphatom.

Entrenador Gerald Vanenburg No puede encubrir una sensación de decepción. Consideró que el fracaso de ganancia de Indonesia comenzó con la línea frontal contundente.

«Y podemos hablar sobre el delantero. En el primer partido (AFF U-23 2025 Cup), todos hablaron sobre Jens Raven porque anotó cinco goles, pero después de ese partido también jugó en muchos partidos y no anotó muchos goles más. Jugamos a Hokky y tampoco anotó un solo gol», dijo Vanenburg después del partido.

No solo una cuestión de asentamiento final, Vanenburg también aludió a otros factores que, según él, fueron muy influyentes: la falta de minutos de jugar a los jugadores a nivel del club. Esta condición hace que el rendimiento del equipo de Garuda Young no se desarrolle de manera óptima.

«No puedo hacer eso con ellos, porque los tengo aquí, y en la liga no juegan, no obtienen 14 minutos con el club. Y luego regresan. Vea a los jugadores que tienen más minutos de juego», dijo Vanenburg.

Además, enfatizó que los jugadores deberían obtener minutos regularmente para jugar para continuar creciendo.

«Deben jugar (hasta) 40 minutos y más, juegan, se mueven, anotan goles, hacen presión presión. Pero tratan de ver a nuestros jugadores que están en sus respectivos clubes tienen tiempo para jugar, porque lo que es importante en el equipo nacional podemos hacer algo, pero lo más importante es cómo en su club pueden continuar desarrollándose mismos», agregó.