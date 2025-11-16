Razones por las que Indra Sjafri nombró a Ivar Jenner capitán de la selección nacional sub-23 de Indonesia

VIVA – Entrenador Equipo Nacional indonesia sub-22, Indra Sjafriabrió las razones detrás de su decisión de nombrar a Ivar Jenner como capitán cuando se enfrente a Mali Sub-22 en un partido de prueba en el estadio Pakansari, Bogor, el sábado (15/11/2025) por la noche WIB. En el partido que terminó en derrota por 0-3, Ivar no sólo apareció como titular, sino que también se le confió para liderar al equipo de Garuda Muda durante los 90 minutos completos.

El volante de Jong Utrecht se presentó como mediocampista general y era considerado la figura más preparada para liderar al equipo. Indra Sjafri subrayó que el nombramiento de Ivar no fue una decisión espontánea, sino el resultado de una evaluación del carácter y la experiencia del jugador, que ya suma 18 partidos internacionales con la selección absoluta.

«Ivar Jenner es el líder en Selección Nacional de Indonesia Sub-22. «Lo hemos comentado», afirmó Indra en la rueda de prensa posterior al partido. «De los datos anteriores se desprende que su liderazgo es bueno», continuó el entrenador de 61 años.

Indra afirmó que, además de la capacidad técnica, también es importante el aspecto de la aceptación por parte de otros actores. Evaluó que todos los integrantes del equipo se sentían cómodos siendo dirigidos por este jugador de 21 años.

«Entonces cómo puede liderar a sus amigos también está bien y otros jugadores de la selección indonesia sub-22 también lo aceptan», dijo Indra. «Tal vez eso es lo más importante. Así que sus amigos también se sienten cómodos y yo también me siento cómodo de poder representarnos en el campo».

Se proyecta que el propio Ivar Jenner será el foco principal de la Selección Nacional Sub-22 de Indonesia Juegos del mar 2025 Tailandia, que se llevará a cabo del 3 al 18 de diciembre de 2025. Garuda Muda competirá en el Grupo C con Myanmar, Singapur y Filipinas, y se espera que Ivar sea la moto y líder en el campo.