Razones por las que el Manchester United despidió a Rubén Amorim

VIVA – manchester unido oficialmente despedido Rubén Amorim desde el puesto de entrenador en jefe. El empate 1-1 contra el Leeds United del fin de semana fue el último partido del técnico portugués con los Red Devils.

La dirección del club nombró a Darren Fletcher como entrenador interino. El excentrocampista del Manchester United durante la era de Sir Alex Ferguson dirigirá al equipo contra el Burnley el jueves por la mañana WIB.

Aunque el Manchester United sigue en el sexto lugar de la clasificación primera divisiónEsta decisión se tomó no sólo por los resultados en el campo. En las últimas semanas ha habido signos de tensión dentro del club.

El medio británico The Athletic informó que hubo una ruptura entre Amorim y el director de fútbol Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada. Se dice que esta situación es el factor principal detrás de la decisión de la dirección de poner fin anticipadamente a la colaboración.

De hecho, Ruben Amorim todavía tiene contrato hasta 2027. Según se informa, el Manchester United también tiene que preparar una compensación completa para completar la rescisión del contrato.

«Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United», se lee en el comunicado oficial del club.

Amorim fue designado para dirigir el Manchester United en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la Europa League en Bilbao en mayo pasado.

«Con la actual posición del club en la sexta posición de la Premier League, la dirección del club ha decidido a regañadientes que es el momento adecuado para hacer un cambio. Este paso se tomó para abrir oportunidades para lograr el mejor resultado al final de la temporada», continúa el comunicado.

El Manchester United también expresó su agradecimiento por la contribución de Amorim mientras entrenaba al equipo y le deseó éxito en el futuro.