Razones por las que Bata Shoes dejó de producir calzado después de casi 100 años de existencia en Indonesia

Yakarta, VIVA – Fabricante base legendario en Indonesia, PT Zapatos Bata Tbk (BATA), abre su voz ante el cese de actividades comerciales en la industria del calzado el 4 de mayo de 2024. La empresa se centra en hacer una transición producción a proveedores locales como un paso estratégico para aumentar la flexibilidad de la cadena de suministro y reducir costos de manera efectiva.

Lea también: Deflación del arroz del 0,13%, el Ministro de Agricultura Amran se mantiene coherente en las operaciones de mercado



La directora y secretaria de BATA, Hatta Tutuko, enfatizó que la compañía revisa y ajusta constantemente su estrategia comercial para que se mantenga en línea con la dinámica cambiante del mercado y las necesidades de los consumidores. Por otro lado, la empresa mantiene un enfoque de gestión cuidadoso y una consideración cuidadosa.

Ahora, la empresa se centra en mejorar venta en las tiendas a través de una serie de iniciativas que incluyen optimización minorista, mejora de márgenes, eficiencia operaciones, desde el crecimiento digital hasta la monetización de activos. La compañía cree que la estrategia implementada es capaz de recuperación rentabilidad y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.

Lea también: El Ministro de Agricultura prevé que la producción de arroz para finales de 2025 alcance los 34 millones de toneladas



«El objetivo de la empresa es aumentar las ventas mismas tiendas (ventas en la misma tienda) así como mantener la estabilidad del flujo de caja hasta finales de 2027″, dijo Hatta, citado por Information Disclosure el martes 14 de octubre de 2025.



Fuente: Documentación de Bata Shoes.

Lea también: El Ministro de Agricultura, Amran, dice que el bienestar de los agricultores aumenta: el PNT alcanza el 124%



Para obtener información, Bata Shoes estuvo presente en Indonesia en 1931 a través de la colaboración con una empresa holandesa, NV Netherlandch-Indisch, como importador de calzado que operaba en el área de Tanjung Priok. Seis años más tarde, el fundador de Bata, Tomas Bata, construyó una fábrica de calzado en medio de una plantación de caucho en el área de Kalibata, en el sur de Yakarta, y comenzó oficialmente la producción de calzado en 1940.

El 24 de marzo de 1982, Bata Shoes cotizó sus acciones en la Bolsa de Valores de Yakarta, que ahora es la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI). Luego, la empresa amplió su capacidad de producción construyendo una fábrica de calzado en Purwakarta en 1994.

No hay planes de reanudar las actividades productivas de la empresa, por lo que el consejo de administración considera necesario ajustar los estatutos de la empresa al modelo operativo actual. En este sentido, la Compañía eliminó el código KBLI No. 15201, que se refiere a la industria del calzado de uso diario.

Hatta agregó que la eliminación del código KBLI No. 15201 considera las condiciones y demandas actuales del mercado, especialmente la creciente necesidad de flexibilidad, diversidad de productos para todos los miembros de la familia, así como una mejor eficiencia operativa.