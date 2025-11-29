Razones para que la selección de Camboya se retire de los SEA Games 2025

Jacarta – selección camboyana Se confirma la baja de la sub-23 en el deporte del fútbol en Juegos del mar 2025.

medios vietnamitas, vietnamita En su informe afirmó que esta sorprendente decisión se tomó por consideraciones de seguridad y protección del contingente.

En un documento oficial enviado por el Comité Olímpico Camboyano (NOCC) al Comité Organizador de los Juegos SEA, Camboya también declaró que se retiraría de varios otros deportes como el judo, el kárate, el pencak silat, la petanca, la lucha libre, el wushu y el sepak takraw.

Con esta retirada, Camboya ahora sólo participa en 13 deportes de un total de 21 previamente previstos.

«La razón por la que Camboya anunció su retirada de estos eventos se debió a preocupaciones de seguridad y a los esfuerzos para proteger la seguridad de los atletas y funcionarios», escribió el medio, citado por VIVA el sábado 29 de noviembre de 2025.

Esta situación se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Camboya y Tailandia con respecto a las condiciones fronterizas. El impacto se sintió inmediatamente en el sector deportivo, incluida la decisión estratégica del NOCC de reducir el número de contingentes para priorizar la seguridad.

El paso atrás de Camboya también fue confirmado en una carta oficial enviada a la Federación de Juegos del Sudeste Asiático (SEAGF) y al Comité Organizador de los 33º Juegos SEA (THASOC).

La carta fechada el miércoles 26 de noviembre de 2025 indicaba la retirada de ocho competiciones, entre ellas fútbol masculino y femenino, sepak takraw, petanca, lucha libre, judo, kárate, pencak silat y wushu.

«Este ajuste se realiza debido a importantes preocupaciones de seguridad, que plantean desafíos para garantizar la seguridad y protección de nuestros atletas y funcionarios», dijo el NOCC en la carta.

Esta decisión repercute en la formación de los grupos filiales del fútbol. La selección de Camboya estuvo anteriormente en el Grupo A con Tailandia y Timor Leste, y el partido inaugural contra Timor Leste está previsto para el 6 de diciembre de 2025.

Después de que Camboya se retirara oficialmente, del Grupo A ahora sólo quedan Tailandia y Timor Leste. Los medios locales tailandeses incluso dijeron que podría ser necesario repetir el sorteo debido al desequilibrio en el número de participantes entre los grupos.

Actualmente, el Grupo B está formado por tres equipos mientras que el Grupo C tiene cuatro equipos. Se dice que THASOC está coordinando con la Federación de Fútbol del Sudeste Asiático (AFF) para determinar la mejor opción para mantener el buen desarrollo del torneo.