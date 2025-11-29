Razones para que Irán boicotee el sorteo del Mundial 2026

VIVA – Federación de Fútbol Irán supuestamente listo para boicotear la lotería Copa del Mundo 2026 que tendrá lugar la próxima semana en Washington DC. Esta dura medida se produce en medio de acaloradas relaciones con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lea también: ¡Irán enojado! Se negó a asistir al sorteo del Mundial 2026 por culpa de Estados Unidos



Irán, que aseguró su cuarta plaza consecutiva en la Copa Mundial en marzo, se encuentra entre los 19 países cuyos ciudadanos tendrán restringida la entrada a Estados Unidos el próximo verano.

Esta política es el impacto de la prohibición de viajar que Trump anunció en junio de 2025. Haití, que escapó tras vencer 2-0 a Nicaragua, corrió una suerte similar.

Lea también: ¡La FIFA rechaza la apelación! Siete jugadores naturalizados de la selección nacional de Malasia pueden demandar a la FAM



De hecho, el gobierno estadounidense ha abierto oportunidades de excepciones para atletas, entrenadores y funcionarios que trabajan en eventos deportivos internacionales. Sin embargo, el pasado mes de octubre, a la delegación iraní se le negó la entrada para participar en el sorteo que se celebrará el 5 de diciembre.

Según los informes, en la lista de personas a las que se les denegaron los visados ​​se encontraban varios nombres importantes, como el presidente de la Federación, Mehdi Taj, el entrenador de la selección nacional, Amir Ghalenoei, y otros siete funcionarios.

Lea también: PSSI revela criterios para los entrenadores de la selección nacional de Indonesia: los grandes nombres están bien, pero no los obliguen



Después de presionar al presidente fifa Gianni Infantino, Ghalenoei y otras cuatro personas finalmente obtuvieron el permiso. Pero Taj y tres miembros de la delegación aún fueron rechazados.

El portavoz de la federación, Amir Mehdi Alavi, dijo al Tehran Times que la decisión estadounidense «no estaba relacionada con los deportes». Incluso dijo que Irán podría retirarse de toda la serie de actividades de la Copa del Mundo.

«Hemos informado a la FIFA que esta decisión no tiene nada que ver con el deporte. Por lo tanto, la delegación iraní no estará presente en el sorteo del Mundial», subrayó Alavi.

En medio de la incertidumbre provocada por la prohibición de viajar, Infantino se reunió con Trump a principios de noviembre para solicitar una aceleración del proceso de visas para los interesados ​​en el Mundial.

Luego, la FIFA lanzó una nueva política llamada FIFA Pass, que da prioridad a las solicitudes de visa para los poseedores de entradas para partidos. Sin embargo, no hay garantía de que la solicitud sea aprobada. El gobierno estadounidense incluso enfatizó que los partidarios haitianos no recibirían un trato especial.

Hasta la fecha, 42 equipos han confirmado sus lugares para la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio del próximo año. Los seis boletos restantes están en juego hasta los playoffs: cuatro de la zona europea y dos de torneos intercontinentales.