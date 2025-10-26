Razón por la que la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, engañó a Na Daehoon: cansada de estar constantemente embarazada

VIVA – Caso de infidelidad que arrastra nombres celebridad Julia Prastini alias Jule está en el punto de mira del público. Fue acusada de engañar a su marido, Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur que se casó con ella en 2021. En ese momento, Jule tenía 21 años mientras que Daehoon tenía 27 años. De ese matrimonio fueron bendecidos con tres hijos.

Su segundo matrimonio, que antes se sabía que era armonioso, ahora está en problemas después de que se informó que Jule estaba teniendo una aventura con un boxeador llamado Safrie Ramadan. Sin embargo, detrás de la traición que fue ampliamente discutida por los internautas, surgió una sorprendente confesión sobre por qué Jule hizo esto.



Aa Daehoon, un hombre de Corea, está casado con la celebridad de TikTok, Julia Prastini.

Una de las narrativas más discutidas es una historia que se dice proviene de Jule cuando conoció a un internauta en Bangkok, Tailandia, en junio de 2025. Un usuario de Threads @firadhin, citado por VIVA lunes 27 de octubre de 2025 admitió que conoció a Jule por accidente durante una actividad de jastip en Bangkok.

Durante la reunión, cuando se le preguntó quién cuidaba de sus tres hijos en casa, Jule supuestamente respondió:

«Con mi padre pasa lo mismo, estoy cansado de que me tengan en problemas», explica el relato.

La frase se volvió viral y desató el debate público. Muchos internautas piensan que Jule puede estar experimentando fatiga física y mental debido a embarazos consecutivos en un corto período de tiempo.

De hecho, los internautas consideraron esta respuesta como una indicación de agotamiento físico y mental debido al espaciamiento muy cercano entre nacimientos de menos de dos años para cada niño, lo que podría ser un desencadenante de conflicto. familiar Más adentro.

Este caso dividió a la opinión pública. La mayoría de los internautas criticaron las acciones de Jule porque se consideraba que estaban destruyendo un hogar que antes parecía ideal.

«Estoy cansada de estar embarazada de mi marido legal, pero quiero que me pidan que se case con alguien que no es mi marido», escribió un comentario de un internauta en redes sociales quien discutió este caso.

«Estás cansada de quedar embarazada de oppa y luego querer quedar embarazada de oppa, ¿verdad?» intervino otro internauta.

El caso de Jule y Daehoon es un claro ejemplo de que la vida de los famosos en las redes sociales no siempre es tan bonita como parece. Detrás de la creación de una familia armoniosa es probable que se esconda una gran presión, ya sea por las expectativas públicas, el cansancio por cuidar a los niños o las relaciones desequilibradas.