Razón por la que Amanda Manopo se apresuró a casarse con Kenny Austin, murió la madre de Olla Ramlan

VIVA – Noticias sobre motivos. Amanda Manopo Y Kenny Austin Al parecer, los lectores se apresuran a casarse. Este artículo ha sido un éxito en la lista. más popularespecialmente en canales El mundo del espectáculo.

Lea también: Incapaz de contener su dolor, Olla Ramlan se desmayó en el funeral de su madre



También se destacó a Amanda, quien solo invitó a 100 personas a su boda porque admitió que no tenía amigos. Sin olvidar la triste noticia del fallecimiento de la madre del artista. ser ramlan. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del domingo 12 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Vamos, desplázate!

Finalmente respondida, esta es la razón por la que Amanda Manopo y Kenny Austin se apresuraron a casarse

Lea también: Este es el momento del primer día de Amanda Manopo como esposa de Kenny Austin, ¡realmente aleatorio!





Amanda Manopo y Kenny Austin.

La lujosa boda de Amanda Manopo y Kenny Austin en The Langham, Yakarta, el viernes 10 de agosto de 2025, resulta tener una historia no menos interesante que el esplendor del evento.

Lea también: Amanda Manopo, que solo invitó a 100 personas a su boda, admite que no tiene amigos porque está herida



Detrás de este feliz momento, el público quedó sorprendido porque se pensaba que esta pareja de famosos había decidido casarse muy rápido. Amanda Manopo enfatizó con calma que su decisión de casarse rápidamente no se debió a prisas, sino a intenciones maduras.

Lea más aquí.

Amanda Manopo, que solo invitó a 100 personas a su boda, admite que no tiene amigos porque está herida

Una de las preguntas es por qué Amanda Manopo sólo invitó a unas 50 parejas o 100 personas a su recepción. De hecho, Amanda Manopo y Kenny Austin son actrices y actores famosos que se cree que tienen muchas relaciones. Aunque el concepto del evento es una boda íntima, bastantes personas se preguntan cómo eligen a quién invitar.

Después de esto, la vieja declaración de Amanda Manopo acerca de que ella misma no tenía muchos amigos se volvió viral. Amanda Manopo admite que tiene muchos amigos a su alrededor, pero no se convierten inmediatamente en amigos cercanos o amigos.

Lea más aquí.

Muere Innalillahi, la madre de Olla Ramlan



Triste noticia para la madre de Olla Ramlan

La triste noticia llegó de la madre de Olla Ramlan, que murió el domingo 12 de octubre de 2025. La madre de Olla Ramlan, Tis’ah Djahri, exhaló su último aliento alrededor de las 04.15 WIB en Bintaro, Tangerang del Sur.

Lea más aquí.

¡Reveló! Razones por las que la familia de Amanda Manopo quiere aceptar a Kenny Austin