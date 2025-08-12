Razón de la ausencia de Calvin Austin III de Steelers finalmente revelada: Informe

El Pittsburgh Steelers no he sido muy directo sobre el receptor abierto Calvin Austin III Sentirse de prácticas recientes y faltar la Semana 1 de la pretemporada de la NFL. Austin no ha estado en el campo de la práctica desde el 2 de agosto.

Alan Saunders de Steelers Now informó el martes que el receptor tiene una lesión muscular central.

“El receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, Calvin Austin III Steelers ahora» escribió saunders.

«Austin ha estado fuera de práctica durante varios días y se perdió el primer juego de pretemporada del equipo contra los Jacksonville Jaguars. El entrenador en jefe Mike Tomlin dijo la semana pasada que esperaba que Austin volviera a practicar pronto, y no se espera que la lesión afecte su preparación para el comienzo de la temporada regular en este momento, las fuentes confirmaron que las fuentes confirmaron Sn. «

A pesar de la lesión, Los Steelers enumerados Austin como su receptor inicial frente al ex All-Pro Dk metcalf.

Steelers WR Calvin Austin III tiene una lesión abdominal

El receptor que se ocupa de una lesión no es tan sorprendente. Aproximadamente nueve de cada 10 veces, esa es la razón de cualquier ausencia de pretemporada.

Pero el informe de Saunders descansa que hay algún otro drama en torno a Austin que no esté en el campo.

“La ausencia de Austin de la práctica, y la vaguedad de Tomlin al describir su lesión ha llevado a especulaciones desenfrenadas de que Austin podría estar faltando práctica por otra razón, otra resistir«, Escribió Saunders.

«Mientras Austin está entrando en la última temporada de su contrato, el agente de Austin, Rodney Williams, confirmó a Sn Que la única razón por la que no está practicando en este momento es su lesión. Austin participó previamente en todos los otros programas de temporada baja del equipo antes de la lesión «.

Austin será un agente libre en esta próxima temporada baja. Sin embargo, no está realmente en condiciones de negociar un nuevo acuerdo este verano.

Mientras se convirtió en una buena temporada para los Steelers en 2024, destino 548 yardas de recepción y 15.2 yardas por captura, Austin tiene solo 53 atrapadas en su carrera. Se perdió toda su temporada de novato debido a una lesión. Austin luego tuvo 17 atrapadas para 180 yardas en 2023.

El jugador de 26 años ha comenzado nueve de los 34 juegos de la NFL que ha jugado. En general, ha recibido 88 objetivos y ha publicado 728 yardas de recepción. Austin también ha anotado cinco touchdowns.

Si Austin se basa en su temporada 2024, es probable que reciba una extensión de contrato de los Steelers en 2026. Pero ninguna de las partes parece esperar un nuevo acuerdo antes de la campaña 2025.

2025 Expectativas para Austin

Los expertos han continuado Sugerir que los Steelers podrían adquirir otro receptor antes del inicio de la temporada regular 2025. Sin embargo, el equipo no ha indicado que se encuentre en conversaciones de comercio de receptor serios en las últimas semanas.

Si bien los fanáticos de Pittsburgh han aprendido a nunca decir nunca con el gerente general Omar Khan, los Steelers han expresado su confianza en Austin como el receptor No. 2 del equipo.

«Todos están minimizando, minimizando a nuestro grupo en este momento», . “Me encanta de esa manera. No quiero que nadie nos mire de todos modos. Será bueno.

«Creo que dos puntos son todo Calvin. Y realmente él y DK son jugadores tan diferentes, habrá jugadas donde él es el único tipo, porque esa es su ruta y viceversa, porque son muy diferentes en la estatura».

Los Steelers tenían veteranos Robert Woods y Scotty Miller Listado como los receptores del segundo equipo en su primer cuadro de profundidad. Ambos podrían tener un impacto para la ofensiva de Pittsburgh en 2025.

Ex selección de tercera ronda Wilson romano Podría ser un candidato de ruptura también. Los Steelers tenían a Wilson como un receptor del tercer equipo en la primera tabla de profundidad.

Pero claramente, el equipo espera mucho de Austin. Tendrá que volver al campo saludable para cumplir con esas expectativas.