Razman Arif Nasuity fue llevada al hospital, estas dos enfermedades fueron la causa

VIVA – Condición de salud de abogados famosos Razman arif nasución Según se informa, cayó dramáticamente, causando el retraso de su veredicto en el caso de difamación que lo atrapó contra Hotman Paris.

El abogado de Razman finalmente habló, descubriendo la cronología completa antes de que sus clientes tuvieran que ser llevados al hospital.

Según la información de Rahmad Riadi, uno de los miembros del equipo de abogados del Razman, el apretado calendario de actividades se convirtió en uno de los principales desencadenantes.

Rahmad dijo que la salud de Razman comenzó a disminuir después de convertirse en invitado en un programa de televisión privado hasta altas horas de la noche. Se sospecha que esta actividad agotadora, junto con patrones de alimentación irregulares, provocó el empeoramiento de su condición física.

«Esta es la última vez que Pak Razman está activo, y tal vez los amigos ven, Pak Razman vive en uno de los televisores privados, en ese momento hasta la noche, tarde en la comida», dijo Rahmad, cuando se conoció en el Tribunal del Distrito de North Yakarta, el martes 23 de septiembre de 2025.

Al llegar a casa del programa de televisión, los hábitos triviales resultaron ser un desencadenante de la recurrencia de la vieja enfermedad sufrida por Razman. Beber café después del evento, aunque como si no fuera peligroso, resultó tener un impacto significativo en la historia de la enfermedad, a saber, la ERGE y el vértigo.

«Luego terminó en vivo, el Sr. Razman bebe café. Entonces, Pak Razman tiene antecedentes de enfermedad. Primero Gerd y también el segundo vértigo. Bueno, esta ERGE se debe a la causa de beber café, por lo que recurrió», explicó Rahmad nuevamente.

La combinación de la enfermedad de la ERGE (enfermedad de reflujo gastroesofágico) y vértigo es lo que finalmente hace que la condición de Razman empeore rápidamente en el camino a casa desde las estaciones de televisión.

«Entonces, después de regresar de uno de los televisores privados, en el camino, el Sr. Razman vomitó», explicó Rahmad.

A pesar de sentir síntomas, Razman tuvo la oportunidad de someterse a un tratamiento intensivo en el hogar. Afortunadamente, su esposa y sus dos hijos tienen experiencia en el campo de la medicina, para que pueda obtener un buen tratamiento inicial.

«Por cierto, porque la esposa del Sr. Razman también es partera y dos de sus hijos son médicos, por lo que durante cuatro o cinco días el Sr. Razman fue tratado en casa», explicó Rahmad.

Sin embargo, la atención domiciliaria no muestra resultados satisfactorios. La condición de Razman nunca mejoró, incluso Gerd y su vertigin estaban empeorando. Al ver esta situación, la familia finalmente decidió llevarlo al hospital.

«Pero la condición del Sr. Razman no mejoró, empeorando a Gerd y su vertigin. Luego, a partir de ayer por la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, de repente su estado de salud disminuyó», dijo Rahmad.

La familia de Razman finalmente llevó al abogado al Hospital Regional de Koja, luego de recomendaciones del Fiscal (JPU) en el juicio anterior.

«Por lo general, Pak Razman no está en el hospital, claro. Hay una suscripción hospitalaria. Pero porque en ese momento la consideración no se trasladó, así que seguimos el consejo del fiscal hace algún tiempo», concluyó Rahmad.

Esta decisión se tomó para garantizar que Razman pudiera someterse a un tratamiento en el mismo lugar de acuerdo con las recomendaciones del fiscal, evitando la complejidad de la administración y la transferencia que podría empeorar su condición.