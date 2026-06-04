Raymond/Joaquin destruyen el segundo puesto y envían a dos representantes a los cuartos de final del Abierto de Indonesia 2026

Jacarta – Los jóvenes indonesios de dobles masculinos, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, tuvieron un desempeño extraordinario al eliminar al segundo favorito de Malasia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, para asegurar un lugar en los cuartos de final del Polytron Indonesia Open 2026.

Cambiando los patrones de juego, Putri KW derrota a Michelle Li y asegura boletos para los cuartos de final del Abierto de Indonesia de 2026

Raymond/Joaquin realmente parecieron despreocupados y lograron acabar con la resistencia de la pareja número dos del mundo en dos juegos consecutivos, 21-14 y 21-14.

Esta victoria fue uno de los resultados más sorprendentes del tercer día del torneo de nivel Super 1000. Aparte del hecho de que los oponentes a los que se enfrentan tienen una experiencia mucho más madura, Aaron/Soh también son una de las parejas de élite del mundo que han ocupado la primera posición en el ranking de la BWF.

Los 3 deportes principales: datos interesantes sobre Megawati Hangestri y la figura de An Se-young en el centro de atención

Joaquín admitió que el ambiente de Istora aportó una inyección extra de energía durante todo el partido. El apoyo del público fue aún más animado en comparación con el partido anterior, lo que los motivó aún más a parecer agresivos desde el comienzo del partido.

Por otro lado, Raymond cree que la clave de la victoria está en centrarse en proteger cada punto. Eligen no pensar demasiado en la reputación de su oponente y concentrarse más en su propio juego para poder controlar el curso del partido.

Dobles masculino Raymond/Joaquín y Sabar/Reza avanzan al Top 16 del Abierto de Indonesia 2026

El éxito de Raymond/Joaquin significa que Indonesia ahora tiene dos representantes masculinos en dobles entre los últimos ocho. Anteriormente, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani consiguieron primero su billete a cuartos de final tras derrotar a la pareja china Huang Di/Liu Yang.

Sabar/Reza tuvieron que trabajar más duro porque el partido duró hasta tres juegos. Finalmente salieron victoriosos con un marcador de 21-15, 15-21 y 21-17.

Sabar reveló que la presión de la pareja china fue bastante problemática, especialmente en el segundo juego cuando los oponentes parecieron muy agresivos. Sin embargo, los cambios de estrategia y la capacidad de leer las condiciones del campo en el juego decisivo fueron factores importantes que los llevaron a la victoria.

Además, el apoyo público de Istora también aporta confianza adicional cuando el partido entra en fases cruciales. Cuando entraron en pánico hacia el final del partido, los aplausos de la multitud los ayudaron a mantener la calma y la concentración.

En los cuartos de final, Sabar/Reza se enfrentarán al ganador del partido entre Chen Bo Yang/Liu Yi de China y He Zhi Wei/Huang Jui Hsuan de Taiwán. Mientras tanto, Raymond/Joaquin esperan a la pareja japonesa y ex campeones del mundo, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.