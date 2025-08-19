Ray Winstone recuerda la frustración con el reiniciado de ‘Black Widow’

Actor británico Ray Winstone («El difunto»), que está en el Festival de Cine de Sarajevo Para recibir el Premio Honorario Heart of Sarajevo por contribuciones excepcionales al arte del cine, se sentó en el festival para hablar sobre sus décadas en la industria. Cuando se le preguntó sobre los cambios que ha visto a lo largo de los años, el actor dijo que siente que la industria se ha convertido en un negocio «. También se mantuvo en la diferencia entre los éxitos de taquilla, como los de Maravillay lo que él llama «películas culturales».

«Se trata de vender boletos», dijo. «Vemos lo que está sucediendo en Hollywood con Marvel y todo ese tipo de cosas … Hay espacio para ello, y es divertido, pero le quita las películas culturales, que son las mejores para los actores, [and] son muy buenas partes de actuación. Se está volviendo cada vez más difícil hacer eso. Si no estás en las redes sociales ahora, es posible que ni siquiera te consideren una película porque quieren que una base de fanáticos venga con eso «.

Winstone también recordó brevemente su propia experiencia Marvel Shooting «Black Widow» de 2021, en la que interpretó al villano Dreykov. «Trabajé con este increíble director, Cate Shortland, y trabajamos en lo que mi personaje iba a ser. Era como un pedófilo corriendo alrededor de todas estas chicas, y se habían convertido en viudas negras. Solíamos ser aplaudidos en el set. Probablemente fue lo mejor que he hecho durante mucho tiempo», dijo sobre la experiencia de disparo temprano.

«Luego llego a casa después de terminar el trabajo y recibir una llamada diciendo que necesitamos hacer algunos rehacer», continuó. “Yo digo: ¿cuántas escenas? [Cate] dice ‘todos ellos’. Entonces dije que debería refundir [the role]Pero fui contratado, así que tuve que hacerlo. Regreso, me hacen el pelo bien, me ponen en el traje y no pude hacerlo. Ya lo había hecho. Pensé: ‘No lo estoy haciendo ahora. Lo he hecho. Así es como va a ser. ¿Eso es rechazo, ya sabes? No hay nada peor que hacer algo, dejarlo en el piso y luego decirle que no es correcto «.

Volviendo a las redes sociales, el actor dijo que afecta mucho más a los actores jóvenes, pero aún siente la presión. «Tienes que ir a Instagram, y no quiero seguir adelante con Instagram. No sé si es algo bueno, pero si trae a las personas al cine y crea nuevos trabajos, entonces lo haré. Pero me gustaría ver más películas culturales, ahí es donde está el buen cine. De mi punto de vista, de todos modos».

Otro cambio reciente de la industria que frustra al veterano es la falta de contacto entre actores y directores durante el casting. «El casting hoy parece ser muy diferente. Mi hija es una actriz y la gente ya no conoce a los actores; los directores ya no conocen a los actores. Todo se hace en un teléfono».

«No puedo entender eso porque parte de la química de hacer una película o serie es la química entre el director y el actor», enfatizó. «Creo que es algo que estamos perdiendo cada vez más en Inglaterra, y creo que eso es muy peligroso. Tenemos que mirar hacia atrás a la gente sentada en una habitación con un director, no solo leer el papel sino hablar entre sí. Algunas personas son lectores terribles, pero pueden actuar, ¿sabes?»

Hablando sobre lo que él llama «Cinema cultural», Winstone habló extensamente sobre algunos de los aspectos más destacados de su carrera trabajando en películas independientes, como el drama realista social de 1997 de Gary Oldman «Nil by Lout». El actor llamó a Oldman «el mejor director con el que he trabajado».

«Gary es probablemente uno de los mejores actores en salir de nuestro país. Escribió un guión, y fue lo mejor que había leído en ese momento», recordó haber unido al proyecto por primera vez. «La película se trata de problemas sociales y los lugares de los que venimos, y fue el dinero. Se trata de la parte inferior de dónde soy. No vengo de una familia así, pero lo he visto y lo escuché. Fue una escritura muy valiente. Cuando lo leí, lo entendí».

Otro debut como director que dio forma a la carrera de Winstone es la «Bestia Sexy» de Jonathan Glazer. Hablando sobre la película, el actor dijo que era como «Shakespeare de hoy en día». De trabajar con Ben Kingsley, el actor recordó tener que esperar a que el horario de su coprotagonista se alinee para que pudieran filmar la película, bromeando sobre su papel titular ganador del Oscar en «Gandhi».

«Este ‘Gandhi’ apareció …», dijo, de manera divertida, de esa primera reunión. «Cuando ves su actuación como Gandhi y luego en esta película como psicópata, te muestra la gama de este hombre». En cuanto a la película en sí, Winstone dijo que se sintió atraído por primera vez porque lo vio como una «historia de amor», y quería «ser el amante» y ser la persona con la que se habla amablemente y amorosamente en lugar de los matones y los malos habituales que tocó en la pantalla. «Es agradable. Me gustó todo eso, hay algo hermoso al respecto».

En el extremo opuesto del espectro, el actor recordó haber interpretado el papel titular en «Beowulf» de Robert Zemeckis, llamando al gran proyecto CGI «como el teatro llega al cine».

«‘Beowulf’ fue totalmente diferente de cualquier cosa que haya hecho. Puses un traje de goma, no tienes accesorios, ni disfraz, ni set. Aprendes el guión y ensayas, ensayas y ensayas.

De trabajar junto a Angelina Jolie En el proyecto, Winstone llamó al actor estadounidense «Fantástico para trabajar». «Qué actriz. No solo es hermosa, puede hacer la cosa. Y un buen besador también», bromeó.

Winstone tiene un gran plan de estudios, después de haber trabajado con directores como Steven Spielberg, Anthony Minghella y Alan Clarke. Durante la conversación, el actor recordó haber conocido a otro de los grandes: Martin Scorsese, que vendría a dirigirlo en «The Departed».

«Fui a conocerlo en Londres un domingo por la mañana», dijo. «Estaba jugando a otro policía, y no quería interpretar a un policía. Me siento con Marty, lo llamo Marty ahora y dije: ‘Este personaje de Jack Nicholson no tiene a nadie con quien hablar, entonces, ¿cómo te enteras de él? Así que interpretaré a su compañero’. Tuvimos una conversación en ese sentido. [laughs]. Así es como las cosas suceden a veces «.

En cuanto a lo que sigue, el actor está encerrado para la próxima temporada de «The Gentlemen» de Guy Ritchie. También se lo verá pronto en la película biográfica Jimmy White sin título de Steven Waddington junto con Aneurin Barnard, que reveló que se está editando actualmente. «Hay algunas pequeñas cosas sobre la edición que deben verse. Barnard interpretar a Jimmy White fue fantástico. Es realmente brillante [film] Pero solo necesita agudizar para estar listo para salir «.