Ray Winstone en el papel de la lista de deseos, deseo de trabajar con Ridley Scott

Actor británico Ray WinstoneUno de los beneficiarios de este año de un Premio Honorario Heart of Sarajevo por logro profesional, detenido por el Variedad Salón, presentado por el Festival de Cine de Sarajevo y BH Telecom, antes de la proyección al aire libre de «La propuesta» de John Hillcoat.

El actor, visitando la capital de Bosnia por primera vez, elogió la calidez de su gente y agregó: «Es un lugar interesante. Tienes una imagen de cómo se verá y se sentirá, y es totalmente diferente de lo que esperaba. Es hermoso».

Winstone dijo que estaba sorprendido de obtener el premio: «Entonces te sientas y piensas de qué se trata realmente. He estado haciendo películas durante 50 años, y recibir algo así de un lugar como este es un gran honor».

Recordando los inicios de su carrera, el actor dijo que sus días de boxeo cuando era adolescente le habían dado un conjunto de habilidades transferibles para actuar, sobre todo una sensación de respeto por su oponente. «En un anillo, te enfrentas a un oponente, y eres hombre contra hombre. Es el mismo tipo de cosas, actuando. Tienes que confiar y respetar a alguien que está de pie, y te das cuenta de que necesitas que esa persona esté en forma tanto como tú. Te hacen ver bien».

La estrella de la «Bestia sexy» dijo que el festival describió como un ejemplo de «actuación británica auténtica» como «un gran peso en mis hombros».

«He tenido la suerte de trabajar con algunos íconos de la industria británica como Michael Caine y Tom Courtenay, personas que crecí viendo y fueron la razón por la que podría convertirme en actor. Trabajar junto a ellos fue un momento infernal para mí».

Después de trabajar con tales titanes en la industria, ¿hay algo que Winstone todavía no se haya marcado en su lista de deseos? En términos de colaboradores, el actor menciona Ridley Scott Como alguien con quien le gustaría trabajar. En cuanto al papel de sus sueños, Winstone dijo que le hubiera encantado desempeñar el papel titular en una adaptación de «The Death of Bunny Munro» de Nick Cave. El libro se ha adaptado recientemente a una serie de televisión Sky de seis partes protagonizada por Matt Smith y se estrenará en algún momento de este año.

«Lo miré hace unos 20 años y fui: ‘Lo tengo’. Lo van a hacer, pero ahora soy demasiado viejo, así que me he perdido ese «, agregó el actor. «Me hubiera encantado haberlo hecho, pero será especial».