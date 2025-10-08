Ray Winstone apareció borracho en su audición de ‘Star Wars’

Ray Winstone Salió un poco tarde la noche anterior a su «guerra de las galaxias”audición.

Durante una conversación reciente con LejosLa estrella de “Black Widow” dijo que se presentó a su audición para el papel del padre de Padmé Amidala borracho o “enojado”, como él mismo dijo. Como resultado, el casting «no salió bien».

“Tuve palabras y eso fue todo”, dijo Winstone. «He trabajado para George desde entonces y él estaba bien. No lo recordaba. O si lo hizo, no se lo tomó en serio».

Winstone recordó que estuvo «fuera toda la noche» la noche anterior, y tan pronto como entró a la audición, supo que estaba «equivocado para el papel». En lugar de decírselo directamente, Winstone dijo jorge lucas “Me transmitió el mensaje a través de otra persona”, por lo que “se sintió ofendido”.

Winstone recordó que Lucas bostezó durante todo el casting, presumiblemente debido al «desfase horario». Después de que terminó la prueba, el cerebro de «Star Wars» se quedó en silencio, lo que llevó a Winstone a decirle: «¿Por qué no dormimos los dos 15 minutos y luego me voy a la mierda?».

A pesar de perderse el papel, Winstone no se arrepiente. Dijo que “Star Wars” es “ese tipo de película que me aburriría muchísimo, todo ese trabajo de pantalla azul”.

El papel del padre de Padmé, Ruwee Naberrie, finalmente fue para Graeme Blundell, quien apareció en «Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith».

Tres años después del lanzamiento de “La venganza de los Sith” en 2005, Winstone se reunió con Lucas en “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”. Lucas fue escritor y productor ejecutivo de la película, mientras que Winstone interpretó al antagonista George “Mac” Michale.

Los créditos más recientes de Winstone incluyen las series de televisión “Damsel”, “El gato con botas: El último deseo” y “The Gentlemen”.