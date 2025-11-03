Ray Dalio afirma que el oro es el activo más seguro, he aquí por qué

Jacarta – Inversionista experimentado y fundador de Bridgewater Associates, Rayo Galioreiteró su opinión sobre la importancia que no es como activo cobertura. Según él, el oro sigue siendo la forma de dinero más común. un hombreespecialmente en medio de la incertidumbre económica mundial, la inflación y la posible caída del valor del papel moneda (moneda fiduciaria).

En su último artículo, Dalio afirma que se ha demostrado que el oro mantiene su valor durante miles de años. Esto sucede porque el oro es limitado, reconocido mundialmente y no depende de un país o autoridad en particular.

«El oro es dinero y es el dinero que corre menos riesgo de ser devaluado o confiscado», dijo Dalio. TIEMPO el lunes 3 de noviembre de 2025.

Dalio explicó que a lo largo de la historia, los sistemas monetarios se han dividido en dos tipos: monedas respaldadas por activos duros como el oro y la plata, y monedas fiduciarias, también conocidas como papel moneda, que no están respaldadas por ningún activo.

Ilustración de los precios mundiales del oro.

Un sistema monetario basado en activos duros proporciona un intercambio garantizado de dinero por oro en un valor fijo. Sin embargo, cuando aparece una deuda excesiva en el sistema, los países a menudo se enfrentan a dos opciones: mantener el tipo de cambio con el riesgo de incumplimiento y una crisis deflacionaria, o abandonar el patrón oro e imprimir más dinero. Esta segunda opción crea inflación y hace subir el precio del oro.

Dalio puso el ejemplo de dos acontecimientos importantes que implicaron el colapso del sistema basado en el oro en 1933 y 1971. Después de eso, el mundo cambió completamente al sistema fiduciario, que está vigente hasta el día de hoy.

Según él, desde entonces el banco central no ha tenido otra opción que imprimir dinero y aumentar la deuda cuando se produce una crisis. Como resultado, el valor de la moneda disminuyó mientras que el precio del oro en realidad aumentó.

«Pase lo que pase, el oro siempre sobrevive», afirmó Dalio.

Hizo hincapié en que en cada período de crisis de deuda importante, como hoy, el oro es siempre una mejor reserva de valor alternativa en comparación con el papel moneda. Hasta ahora, el oro es la segunda mayor reserva de divisas del banco central del mundo.

Aun así, Dalio admitió que, bajo algunas condiciones, el papel moneda y los títulos de deuda proporcionan mayores rendimientos que el oro. Esto ocurre cuando las tasas de interés son lo suficientemente altas como para cubrir el riesgo de inflación e incumplimiento. Pero cuando las tasas de interés son bajas, el oro se convierte en una opción mucho más atractiva.