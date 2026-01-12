‘Raw’ de WWE obtuvo 340 millones de visitas en su primer año en Netflix

Ha pasado poco más de un año desde wwe lanzado “Lunes por la noche crudo» en netflixy el programa insignia de la marca de lucha libre profesional acumuló grandes números en el transmisor.

Según Netflix, los suscriptores vieron más de 525 millones de horas de contenido de la WWE en 2025. Solo “Monday Night Raw” obtuvo 340 millones de visitas, mientras que los eventos premium en vivo transmitidos en Netflix fuera de los EE. UU. como WrestleMania y Royal Rumble, así como el programa semanal “SmackDown”, representaron 185 millones de visitas.

También se anunció recientemente que un enorme tesoro de contenido de la biblioteca de la WWE ahora estará disponible para transmitir en Netflix en los EE. UU.

Desde el debut de Raw en Netflix en enero de 2025, el programa ha estado en el Top 10 mundial de televisión en inglés durante 47 de las 52 semanas que ha estado al aire, con un promedio de más de 3 millones de espectadores por semana. En cuanto a los países individuales, “Raw” ha tenido una presencia constante en la lista Top 10 en los EE. UU. (51 semanas), Bolivia (49 semanas), Canadá (48 semanas), el Reino Unido (40 semanas) y México (38 semanas).

Las estrellas de la WWE también han sido parte de importantes eventos de Netflix, incluidos Next en Netflix 2025, Netflix Tudum 2025: The Live Event, Netflix’s 2025 Upfront, la gran inauguración de Netflix Bites en Las Vegas, las grandes inauguraciones de Netflix House Philadelphia y Dallas, así como NFL Christmas Gameday Live y el estreno mundial de “Stranger Things 5”. También hubo un episodio cruzado de “Stranger Things” de “Raw” que se emitió el 5 de enero, cinco días después del final de la serie.