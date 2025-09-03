Ravens venció a la competencia para firmar 3X All-Pro a la lista mejor clasificada

Se consideran ampliamente considerados la mejor lista de la NFL en la nueva temporada, pero el 2025 Ravens de Baltimore No estaban a punto de ignorar un tres veces All-Pro Sorprendentemente disponible en la agencia libre.

Actuar rápidamente ayudó a los Ravens a vencer al «interés significativo de varios equipos» para firmar a los equipos especiales. JT Gray a un lugar en el escuadrón de prácticas. La noticia fue reportada el miércoles 3 de septiembre por Insider de la liga Jordan Schultzquien confirmó que Gray era «un lanzamiento sorpresa» por el Santos de Nueva OrleansPero «Baltimore espera que esté en el campo más temprano que tarde».

Fuentes: el #Ravens están firmando el anterior #Saints 3x All-Pro Special-Teamer y Safety JT Gray. Gray, un lanzamiento sorpresa a principios de esta semana, tenía un interés significativo de varios equipos. Baltimore espera que esté en el campo más temprano que tarde. pic.twitter.com/hwxkey5tpd – Jordan Schultz (@schultz_report) 3 de septiembre de 2025

Esta tasa como un movimiento significativo para los Ravens por dos razones. Primero, la llegada de Gray ayudará a reorganizar una unidad de equipos especiales de nuevo aspecto con mucho para probar esta temporada.

En segundo lugar, los Ravens agregaron inteligentemente una seguridad natural a una posición cargada con potencia de estrella entre los titulares, pero carecían de una profundidad creíble.

Este artículo se actualizará.