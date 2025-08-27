Ravens Sign Pro Bowl Quarterback después de Devin Leary Move: Informe

Se dijeron adiós a Devin LearyPero el Ravens de Baltimore no estaban a punto de entrar en la temporada 2025 de la NFL con solo Cooper Rush Respaldando el mariscal de campo de la franquicia Lamar JacksonNo cuando un jugador de bolos profesional, los equipos saben que todavía estaba disponible.

Los Ravens no tardaron mucho en traer el ex QB2 Tyler Huntley Volver al estadio M&T Bank. Su firma fue confirmada el miércoles 27 de agosto por Adam Schefter de ESPN.

La confirmación llegó solo minutos después Matt Zenitz de CBS Sports informó que Huntley «está en Baltimore hoy y se ha convertido en una posible adición de escuadrón de prácticas».

Los Ravens tenían razón al moverse rápidamente para resolver un problema no insignificante. A saber, la falta de profundidad de calidad detrás de Star Asset Jackson.

Ni Rush ni Leary impresionaron durante la pretemporada, con este último pagando un precio más pesado en el día de corte de la lista, por sueñoerRavens. Traer a Huntley de regreso para otra gira con un uniforme de los Ravens pone un producto probado en la mezcla en la posición más importante del fútbol.

